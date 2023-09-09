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كيف تسمع رسالتك الصوتية قبل إرسالها على واتساب؟

9/9/2023 4:32:00 AM
(MENAFN- Youm7) يتيح تطبيق واتساب ميزة معاينة الرسائل الصوتية للسماح للمستخدمين بمراجعة مسودة تسجيلاتهم الصوتية قبل مشاركتها مع الآخرين، حيث يمكنك معاينة رسائلك الصوتية قبل إرسالها في سلسلة رسائل فردية أو دردشة جماعية.



تساعد الميزة على تجنب إرسال رسالة صوتية لا معنى لها تمامًا أو تحتاج إلى تحديث مع بعض التصحيح، يمكنك أيضًا تشغيل رسالتك الصوتية قبل إرسالها لمعرفة ما إذا كان الصوت واضحًا أم لا.



وقدم واتساب معاينة الرسائل الصوتية لجميع المستخدمين الموجودين على Android وiOS وكذلك على الويب أو سطح المكتب.



كيفية استخدام معاينة الرسائل الصوتية في الواتس اب




1- افتح دردشة فردية أو جماعية على الواتساب.



2- اضغط مع الاستمرار على زر الميكروفون بجوار مربع نص الرسالة، ثم قم بالتمرير لأعلى لقفل التسجيل بدون استخدام اليدين.



3- في إصدارات الويب وسطح المكتب من واتساب، لا تحتاج إلى التمرير لأعلى لأن كلاهما يوفران إمكانية التسجيل بدون استخدام اليدين بعد الضغط على الميكروفون.



4- الآن، ابدأ بنطق رسالتك الصوتية.



5- اضغط على زر التوقف لإنهاء التسجيل.



6- اضغط على زر التشغيل للاستماع إلى التسجيل الخاص بك.



7- يمكنك أيضًا الانتقال إلى جزء معين من التسجيل الخاص بك عن طريق الضغط على شريط البحث.



8- يمكنك الضغط على زر الإرسال إذا كانت رسالتك مناسبة وجاهزة للمشاركة، بخلاف ذلك، اضغط فوق سلة المهملات لحذف رسالتك الصوتية وكرر الخطوات المذكورة أعلاه لتسجيل رسالة مرة أخرى.







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