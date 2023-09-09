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القصة الكاملة لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبى

9/9/2023 4:32:00 AM
(MENAFN- Youm7) كجزء من حملته الأخيرة على شركات التكنولوجيا الكبرى، اختار الاتحاد الأوروبي 22 خدمة تسمى "حارس البوابة"، تديرها 6 من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم لمواجهة قواعد جديدة بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، حيث يُنظر إلى القواعد على أنها تشريع مصاحب لقانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يفرض مسؤوليات أكبر على شركات التكنولوجيا فيما يتعلق بالمحتوى الذي تتم مشاركته على مواقعها.

وقد تم تصميم الوصول المباشر للسوق (DMA) لتحقيق تكافؤ الفرص بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمنافسين الأصغر، سوف يفرض قانون الأسواق الرقمية، أو DMA، الذي يدخل حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل، نظامًا صارمًا لما يجب وما لا يجب فعله على شركات التكنولوجيا الكبرى.
الشركات المتأثرة بـ DMA

سينطبق قانون الأسواق الرقمية واسع النطاق (DMA) على الخدمات المقدمة من ألفابت وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت وتيك توك.


لماذا يعد هذا
خبر سيئ لشركات التكنولوجيا؟

يهدف DMA إلى تحسين الوصول إلى الخدمات وتوافقها في أوروبا، إلا أنها تشكل تحديًا غير مسبوق لنماذج أعمال هذه الشركات، حيث تأثرت خدمات Google وAmazon وApple وMeta وMicrosoft وTikTok التابعة لشركة ByteDance.

وتشمل الخدمات المتأثرة لشركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google:

حصلت شركة Alphabet's Google على أكبر عدد من الخدمات، بما في ذلك خرائط Google وGoogle Play وGoogle Shopping وYouTube وGoogle Search وChrome وAndroid وإعلانات Google.

أمازون: تأثرت خدمتان من أمازون، وهما Amazon Ads وMarketplace. Apple: ستتأثر ثلاث خدمات من Apple، وهي Safari وiOS وApp Store. ByteDance: بالنسبة للشركة الصينية، فإن TikTok هي التي ستتأثر. Meta-parent-parent: مثل Google، ستتأثر أيضًا مجموعة من خدمات Metas، وتشمل هذه الإعلانات Facebook وWhatsApp وMessenger وMarketplace وInstagram وMeta Ads. مايكروسوفت: بالنسبة لعملاق البرمجيات، فهي LinkedIn وWindows.
ماذا لو فشلت الشركات في الالتزام بتشريعات DGMA؟

يمكن فرض غرامات على الشركات التي تفشل في الامتثال لالتزامات DGMA الخاصة بها بنسبة تصل إلى 10% من حجم مبيعاتها العالمية السنوية بسبب انتهاكات DMA.


هل يمكن لهذه الشركات الذهاب إلى المحكمة؟

وأمام هذه الشركات ستة أشهر للامتثال للقواعد الجديدة أو الطعن فيها في محكمة الاتحاد الأوروبي، وبعد إعلان اللجنة هذا الأسبوع، سيكون أمام تلك المنصات المدرجة ستة أشهر لإعادة هندسة خدماتها لتتوافق مع القواعد، أو لتقديم طعون قانونية ضد قرارات التصنيف.



هل يتم إعادة كتابة "قواعد العمل"

قد تعيد قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة كتابة القواعد الأساسية للأعمال على الإنترنت وعلى الهاتف المحمول، مما يغير كيفية تحقيق شركات التكنولوجيا الكبرى إيرادات وكيفية وصول المستهلكين إلى خدماتهم.


ما هو قانون الأسواق الرقمية (DMA)

يعد قانون الأسواق الرقمية (DMA) واحدًا من أصعب التشريعات في العالم التي تستهدف النفوذ السوقي لشركات التكنولوجيا الكبرى، ويعني DMA أنه سيُطلب من هذه الشركات جعل تطبيقات المراسلة الخاصة بها تتفاعل مع المنافسين وتسمح للمستخدمين بتحديد التطبيقات التي سيتم تثبيتها مسبقًا على أجهزتهم. وأمام هذه الشركات ستة أشهر للامتثال.


كيف يمكن أن تؤثر القواعد الجديدة على كل خدمة:

بموجب DMA، سيتعين على خدمات حماية البوابة الآن الحصول على موافقة صريحة قبل تتبع المستخدم لأغراض الإعلان، وسيتم أيضًا تمكين عملاء الأعمال الذين يستخدمون خدمات الإعلانات عبر الإنترنت التي تقدمها Amazon وGoogle وMeta من طلب البيانات التي تم جمعها فيما يتعلق بحملاتهم.


متاجر التطبيقات: ستضطر شركتا Apple وGoogle إلى السماح بمتاجر تطبيقات الطرف الثالث على أجهزتهما التي تعمل بنظامي iOS وAndroid، وفي الوقت الحالي، يمكن لمستخدمي Android تثبيت التطبيقات من مصادر بديلة، وهي عملية تُعرف باسم "التحميل الجانبي"، ولكن هذا غالبًا ما يتطلب منهم إيقاف تشغيل إعدادات أمان معينة، وقد حذرت شركة Apple من التحميل الجانبي لأغراض أمنية.
التطبيقات الافتراضية أو الأصلية: كما هو الحال مع متاجر التطبيقات، لن يُطلب من المستهلكين بعد الآن استخدام تطبيقات افتراضية أخرى على أجهزتهم - مثل متصفح الويب Safari على iPhone، أو خرائط Google على هاتف Android.
ويجب أن يسمح حراس البوابة للمستخدمين بالتبديل بسهولة أكبر من متجر التطبيقات الافتراضي على أجهزتهم ومتصفح الويب وأداة التنقل وغيرها إلى البدائل التي يختارونها، وعلى سبيل المثال، قد يقدمون للمستخدمين "شاشة اختيار" تحتوي على مجموعة من الخيارات عند إعداد أجهزتهم.
التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل: سيتم منع خدمات مثل سوق أمازون، وموجز محتوى فيسبوك، ومحرك بحث جوجل من منح خدماتها ومنتجاتها تصنيفات تفضيلية على البدائل عندما يقوم المستخدمون بتمرير شاشاتهم.
المراسلة: بموجب قواعد التشغيل البيني الجديدة لـ DMA، لن تحصل تطبيقات المراسلة الخاصة بمراقبي البوابة على معاملة أو مكانة خاصة بعد الآن، وقد قام الاتحاد الأوروبي حتى الآن بتصنيف خدمات Facebook Messenger وWhatsApp التابعة لشركة Meta فقط، ويسعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالتحقيق فيما إذا كان ينبغي إضافة خدمة iMessage من Apple إلى القائمة.



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