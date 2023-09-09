القصة الكاملة لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبى

سينطبق قانون الأسواق الرقمية واسع النطاق (DMA) على الخدمات المقدمة من ألفابت وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت وتيك توك.

يهدف DMA إلى تحسين الوصول إلى الخدمات وتوافقها في أوروبا، إلا أنها تشكل تحديًا غير مسبوق لنماذج أعمال هذه الشركات، حيث تأثرت خدمات Google وAmazon وApple وMeta وMicrosoft وTikTok التابعة لشركة ByteDance.

حصلت شركة Alphabet's Google على أكبر عدد من الخدمات، بما في ذلك خرائط Google وGoogle Play وGoogle Shopping وYouTube وGoogle Search وChrome وAndroid وإعلانات Google.

يمكن فرض غرامات على الشركات التي تفشل في الامتثال لالتزامات DGMA الخاصة بها بنسبة تصل إلى 10% من حجم مبيعاتها العالمية السنوية بسبب انتهاكات DMA.

وأمام هذه الشركات ستة أشهر للامتثال للقواعد الجديدة أو الطعن فيها في محكمة الاتحاد الأوروبي، وبعد إعلان اللجنة هذا الأسبوع، سيكون أمام تلك المنصات المدرجة ستة أشهر لإعادة هندسة خدماتها لتتوافق مع القواعد، أو لتقديم طعون قانونية ضد قرارات التصنيف.

قد تعيد قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة كتابة القواعد الأساسية للأعمال على الإنترنت وعلى الهاتف المحمول، مما يغير كيفية تحقيق شركات التكنولوجيا الكبرى إيرادات وكيفية وصول المستهلكين إلى خدماتهم.

يعد قانون الأسواق الرقمية (DMA) واحدًا من أصعب التشريعات في العالم التي تستهدف النفوذ السوقي لشركات التكنولوجيا الكبرى، ويعني DMA أنه سيُطلب من هذه الشركات جعل تطبيقات المراسلة الخاصة بها تتفاعل مع المنافسين وتسمح للمستخدمين بتحديد التطبيقات التي سيتم تثبيتها مسبقًا على أجهزتهم. وأمام هذه الشركات ستة أشهر للامتثال.

بموجب DMA، سيتعين على خدمات حماية البوابة الآن الحصول على موافقة صريحة قبل تتبع المستخدم لأغراض الإعلان، وسيتم أيضًا تمكين عملاء الأعمال الذين يستخدمون خدمات الإعلانات عبر الإنترنت التي تقدمها Amazon وGoogle وMeta من طلب البيانات التي تم جمعها فيما يتعلق بحملاتهم.