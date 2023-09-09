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X يعرض إعلانات غير مصنفة أمام المستخدمين.. اعرف التفاصيل

9/9/2023 4:32:00 AM
(MENAFN- Youm7) ربما لا تقوم شركة X ، المعروفة سابقًا باسم Twitter، بتصنيف إعلاناتها بشكل صحيح، مما يعرضها لخطر مخالفة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مرة أخرى، وكانت هناك تقارير عديدة على مدار الأيام القليلة الماضية عن ظهور الإعلانات في المخططات الزمنية للمستخدمين دون تصنيفها على هذا النحو، وفقًا لموقع TechCrunch، الذي كان أول من أبلغ عن الإعلانات الخفية.



ووفقًا لتقريرهم، بالإضافة إلى التقارير الواردة من مجموعات الصناعة، حدد المستخدمون العديد من الإعلانات التي تترك علامة "إعلان" النموذجية التي تحدد المنشور على أنه إعلان مدفوع بدلاً من منشور أصلي، ومن الواضح أن المنشورات هي في الواقع إعلانات عند الضغط على قائمة "..." في التغريدة، مما يدل على أن التغريدة عبارة عن ترويج مدفوع الأجر.



في حين أن الإعلانات غير المسماة أثارت غضب المستخدمين، الذين قد يعتقدون خطأً أن النظام الأساسي يعرض منشورات من حسابات لا يتابعونها في الجدول الزمني التالي، فإن المشكلة أيضًا تخاطر بإثارة المزيد من المشاكل التنظيمية مع لجنة التجارة الفيدرالية.



وقد شاركت نانديني جامي، المؤسس المشارك لمجموعة المراقبة Check My Ads، أمثلة على حسابها على Twitter خلال اليومين الماضيين، حيث تقوم المجموعة غير الربحية بتتبع المشكلة وتشجيع مستخدمي X على الإبلاغ عن أي أمثلة يجدونها.



ومن غير الواضح ما إذا كانت الإعلانات غير المسماة نتيجة خطأ أو تغيير متعمد من قبل الشركة، ولم تستجب X، التي لم يعد لديها قسم اتصالات فعال، لطلب التعليق.



ولكن ليس سراً أن الأعمال الإعلانية للشركة انهارت خلال العام الماضي منذ أن تولى إيلون ماسك إدارة الشركة، وقال ماسك مؤخرًا إن عائدات الإعلانات انخفضت بنسبة 60%، وهو انخفاض ألقى باللوم فيه على النشطاء، كما فقدت الشركة مؤخرًا اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يشرفون على سلامة العلامة التجارية، وهي مشكلة أشار إليها المعلنون باعتبارها مصدر قلق كبير وسببًا للانسحاب من المنصة.







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