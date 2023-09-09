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مايكروسوفت تطور نموذج ذكاء اصطناعي للكشف عن السرطان.. التفاصيل الكاملة

9/9/2023 4:31:59 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة مايكروسوفت وPaige، مزود علم الأمراض الرقمي، عن شراكة لبناء أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي يعتمد على الصور في العالم للكشف عن السرطان، حيث سيتم تدريب النموذج على ما يصل إلى أربعة ملايين شريحة مجهرية رقمية عبر أنواع متعددة من السرطان، من أرشيف بايج الذي لا مثيل له للبيانات السريرية بحجم بيتابايت.

وتستخدم Paige البنية التحتية المتقدمة للحوسبة الفائقة من Microsoft لتدريب التكنولوجيا على نطاق واسع ونشرها في النهاية في المستشفيات والمختبرات في جميع أنحاء العالم باستخدام Azure.
وتعمل Paige مع Microsoft على تطوير نموذج جديد للذكاء الاصطناعي أكبر من أي نموذج ذكاء اصطناعي آخر قائم على الصور موجود اليوم، وتم تكوينه بمليارات من المعلمات، ويساعد هذا النموذج في التقاط التعقيدات الدقيقة للسرطان، ويعمل بمثابة حجر الزاوية للجيل القادم من التطبيقات السريرية والمؤشرات الحيوية الحسابية التي تدفع حدود علم الأورام وعلم الأمراض، كما يقول بيج.
وقالت الشركة "لقد كانت Paige في طليعة الابتكار منذ إنشائها، ومن خلال الجمع بين خبرة Microsoft وقوة الحوسبة الهائلة مع خبرة Paige العميقة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الأمراض الرقمية، نعتقد بقوة أننا سنعمل على تطوير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بشكل كبير" ،"ومن خلال تطوير هذا النموذج، سنساعد في تحسين حياة الملايين من الأشخاص الذين يصابون بالسرطان كل يوم".
ومن المتوقع أن يكتمل النموذج في عام 2024. وبمجرد نشره، يمكن أن يساعد علماء الأمراض على تشخيص السرطان بشكل أكثر دقة وكفاءة، مما قد يؤدي إلى اكتشاف وعلاج المرضى في وقت مبكر. الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

تعد الشراكة بين Microsoft وPaige واحدة من عدد من المبادرات الحديثة لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين اكتشاف السرطان، وفي يوليو، أعلنت شركة جوجل أنها تعمل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي للكشف عن سرطان الجلد من خلال صور الشامات.

وفي فبراير، أطلقت شركة IBM Watson Health أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء على تشخيص سرطان الثدي، وتعد هذه المبادرات جزءًا من الاتجاه المتزايد لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الرعاية الصحية.

ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوية جديدة، وتخصيص العلاجات، وحتى توفير الرعاية الطبية عن بعد، مع استمرار تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن تلعب دورًا متزايد الأهمية في مكافحة السرطان.

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