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الطاقة والمعادن تغلق المقالع المخالفة في عجلون

9/9/2023 4:30:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة استمرار الهيئة في تكثيف عمليات الرقابة ومواصلة جولاتها الميدانية على جميع المقالع والكسارات ومواقع حقوق التعدين المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، للتأكد من حصولها على التصاريح والرخص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الاحداثيات والمناطق المحددة في الرخصة وضمان التزامها بخطة إعادة تأهيل الموقع وبمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة خاصة ما يتعلق منها بإجراءات الحد من الغبار والضجيج، والتأكد من امتلاكها أنظمة السلامة والوقاية والفلاتر المطلوبة لخفض التلوث الناتج عن الغبار المحتمل صدوره عن طبيعة النشاط.

وأضاف في تصريح صحفي عقب الحملة التفتيشية المفاجئة التي نفذتها الهيئة خلال الأسبوع الماضي وشملت جميع المقالع العاملة بمحافظة عجلون، أن كوادر الهيئة تمكنت من ضبط المقالع المخالفة التي تعمل دون ترخيص وايقافها عن العمل وعددها 10 مقالع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وتم تحويل القائمين عليها الى الحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم استناداً لأحكام قانون المصادر الطبيعية والتشريعات ذات العلاقة، وذلك بعد أن تم منحها سابقاً مهلة لتصويب اوضاعها بناء على المتابعات والجولات التفتيشية والملاحظات التي وجهت لها سابقاً لتلافي اغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها ودون ان تقوم بتصويب الوضع.

وتأتي هذه الحملة في إطار الدور المناط بالهيئة بموجب أحكام التشريعات النافذة، وضمن سلسلة من الحملات والجولات التفتيشية المكثفة والتي كان آخرها الحملة الرقابية المكثفة خلال شهر آب الماضي وأسفرت عن إغلاق جميع المقالع والكسارات في منطقة الرويشد.

وأكد المهندس السعايدة أن الهيئة لن تتهاون في التصدي للاعتداءات الجائرة على المصادر الطبيعية وهدر المال العام واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية. مشيداً بدور الأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص في التعاون مع الهيئة للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء ممارسة العمل.



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