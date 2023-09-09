السفارة الأردنية في المغرب تخصص رقما للطوارئ

السفارة الأردنية في المغرب تخصص رقما للطوارئ
التاريخ
9/9/2023 4:30:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
دعت السفارة الأردنية في المغرب، الأردنيين الاتصال على رقم الطوارئ في حال الحاجة إلى المساعدة (0648546009)، إثر الزلزال الذي ضرب وسط البلاد فجر السبت.
وتمنت السفارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السلامة لجميع الأردنيين والمغاربة.
وضرب زلزال قوي وسط المغرب فجر السبت، أسفر عن مقتل 296 شخصا على الأقل وإصابة 153 آخرين، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن بيان لوزارة الداخلية المغربية.
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