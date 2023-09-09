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السفارة الأردنية في المغرب تخصص رقما للطوارئ

9/9/2023 4:30:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت السفارة الأردنية في المغرب، الأردنيين الاتصال على رقم الطوارئ في حال الحاجة إلى المساعدة (0648546009)، إثر الزلزال الذي ضرب وسط البلاد فجر السبت.

وتمنت السفارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السلامة لجميع الأردنيين والمغاربة.

وضرب زلزال قوي وسط المغرب فجر السبت، أسفر عن مقتل 296 شخصا على الأقل وإصابة 153 آخرين، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن بيان لوزارة الداخلية المغربية.





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