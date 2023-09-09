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مرصد الزلازل الأردني يسجل زلزالا بقوة 7 درجات جنوب غرب مراكش

9/9/2023 4:30:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سجل مرصد الزلازل الاردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية فجر اليوم السبت، زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب مراكش.
وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان إن الزلزال وقع تمام الساعة 1:11 فجرا بتوقيت عمان وبعمق 8 كلم ويبعد عن عمان 4974 كلم.
وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي أعلن عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر في إقليم الحوز وسط البلاد، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية في حصيلة أولية، عن وفاة 296 شخصا في أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وازيلال وشيشاوة وتارودانت، جراء الهزة الأرضية التي سجلت ليل الجمعة/السبت.-(بترا)



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