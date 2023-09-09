الخارجية تهيب بالأردنيين في المغرب ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر
التاريخ
9/9/2023 4:30:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في الرباط، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في المملكة المغربية الشقيقة، جراء الزلزال الذي وقع مساء يوم أمس الجمعة.
كما وتهيب الوزارة بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في المغرب، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.
وتدعو الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين في المغرب إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
- الخط الساخن للسفارة الأردنية في الرباط: (00212648546009)، أو (00212648546009).
- أو من خلال وحدة مركز العمليات على الرقم (00962795497777)، أو البريد الإلكتروني ().
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