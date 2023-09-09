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الخارجية تهيب بالأردنيين في المغرب ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

9/9/2023 4:30:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في الرباط، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في المملكة المغربية الشقيقة، جراء الزلزال الذي وقع مساء يوم أمس الجمعة.
كما وتهيب الوزارة بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في المغرب، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.
وتدعو الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين في المغرب إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
- الخط الساخن للسفارة الأردنية في الرباط: (00212648546009)، أو (00212648546009).
- أو من خلال وحدة مركز العمليات على الرقم (00962795497777)، أو البريد الإلكتروني ().



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