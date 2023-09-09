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الأردن يعزي بضحايا زلزال المغرب

9/9/2023 4:30:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، بضحايا الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والإصابات.
وأكدت الوزارة تضامن الأردن مع المملكة المغربية الشقيقة، في هذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل المصابين.





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