الأردن يعزي بضحايا زلزال المغرب

الأردن يعزي بضحايا زلزال المغرب
التاريخ
9/9/2023 4:30:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، بضحايا الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والإصابات.
وأكدت الوزارة تضامن الأردن مع المملكة المغربية الشقيقة، في هذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل المصابين.
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