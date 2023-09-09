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26318 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

9/9/2023 4:29:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بلغ عدد الباحثين والباحثات عن العمل الموقعين على عقود عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل 26318 شخصا ضمن اتفاقيات مع منشآت القطاع الخاص والبالغ عددها 1077 منشأة.
وبحسب آخر إحصائية، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، بلغ عدد المستفيدين من منتفعي صندوق المعونة الوطنية 1969شخصا منهم 884 من الإناث و1085 من الذكور.
وسجلت أعلى معدلات نسب التشغيل في قطاع التعليم بنسبة 40 بالمئة والصناعي بنسبة 35 بالمئة والقطاع السياحي 28 بالمئة، في حين سجل أدنى معدلات نسب التشغيل في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2 بالمئة وأنشطة المنظمات والهيئات الخارجية 1 بالمئة وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 0.03 بالمئة.
ويهدف البرنامج الوطني إلى توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية 18-40 سنة في القطاع الخاص، ويعتمد على طلب القطاع الخاص في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في محافظات المملكة كافة، ويقدم البرنامج حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات) بما مجموعه 150 دينارا.- (بترا-عبدالقادر الفاعوري)



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