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الجغبير: الصناعة الوطنية سبب رئيس لتغطية تاريخية للمستوردات

9/9/2023 4:29:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، على أن الصناعة الوطنية هي السبب والركيزة الأساسية لما وصل اليه أداء التجارة الخارجية من نسب تغطية تاريخية هي الأعلى منذ أكثر من عقدين، جاء ذلك تعقيباً على نتائج تقرير التجارة الخارجية للنصف الأول من العام الحالي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، والتي أشارت إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات كسرت حاجز ال 50% لأول مرة منذ العام 2003.
وشدد الجغبير على ان هذه النتائج دليل واضح على اداء ودور الصناعة واستمرارية تحقيقها سلسلة من النمو، اذ ان العديد من الصناعات حققت زيادة واضحة في صادراتها خلال اخر عقدين، بما اسهم بشكل كبير في زيادة نسبة تغطية الصادرات للواردات .

واشار الجغبير الى ابرز الصناعات التي ساهمت في تحقيق هذا المنجز التاريخي على رأسها صناعة الألبسة التي حققت زيادة خلال العقدين الماضيين (2002-2022) بحوالي 1.44 مليار دينار، لتتضاعف نسبة تغطية الصادرات للمستوردات للألبسة مقارنة بين هذين العامين، تليها صناعة الذهب والمجوهرات حيث حققت صادرتها ارتفاعاً خلال العقدين الماضيين بقيمة 450.1 مليون ولتزداد نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 17% الى 85%. كما حققت صناعة المطهرات والمنضفات نمواً خلال العقدين الماضيين بقيمة 416.6 مليون بينما زادت نسبة تغطية صادراتها لمستورداتها من 94% الى 1140%، حيث بلغ الأرتفاع في صادرات الأجهزه الكهربائية والتكيييف خلال العقدين الماضيين 169.1حوالي مليون وازدادت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 39% الى 102% .

كما اشار الجغبير إلى اداء بعض الصناعات الغذائية، منها المحضرات الغذائية المنوّعة حيث ارتفعت صادراتها خلال العقدين الماضيين 72.4 مليون و ارتفعت نسبة تغطية صادرات المجموعة لمستورداتها من 11% إلى 47%، تليها محضرات ومصنعات اللحوم حيث ارتفعت صادراتها خلال العقدين الماضيين 57.6 مليون وازدادت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 5% الى28%، جاء بعد ذلك صناعة الألبان والأجبان حيث بلغت صادراتها 51.9 مليون وشهد وارتفاعا كبير في نسبة تغطية الصادرات للمستوردات، إذ انه لم يكن هناك أية تغطية لها في عام 2002 لتبلغ عام 2022 الى ما يقارب 393%، كما شهدت صناعة البهارات والبن والشاي ارتفاعاً في الصادرات بحوالي 37.9 مليون وزيادة بما يقارب ال 98% خلال العام 2022، بينما جاءت صناعة الشوكولاتة والحلويات بزيادة في الصادرات حوالي 28.4 مليون و بزيادة في نسبة التغطية من 2% الى 12%.
ايضاً مواد التجميل التي حققت ارتفاعاً في الصادرات خلال العقدين الماضيين بقيمة 15.2 مليون كما انه شهد ارتفاعا كبير في نسبة تغطية الصادرات للمستوردات، اذ انه لم يكن هنالك اية تغطية لها في عام 2002 بينما بلغت ما يقارب 97% خلال العام 2022، ننتهي بأبرز الصناعات التي ساهمت في تحقيق تلك الزيادة في الصادرات وهي المنتجات الكيماويه والعضويه بحوالي 5.5 مليون والتي ازدادت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 35% الى 165%.

واكد الجغبير على ان الصادرات الصناعية وصلت حالياً لمستويات غير مسبوقة من مجمل الصادرات الوطنية، بتشكيلها اكثر من 96%، وهذا مؤشر حقيقي لدور الصناعة في رفع نسبة التغطية والتي لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني، من حفز النمو وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة الأحتياطيات من العملات الأجنبية، وتعزيز القوى الصناعية المحلية وتطوير الصناعات التصديرية، هذا كله له انعكاسات على توظيف العمالة والمساهمة في خفض معدلات البطالة .



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