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شركات التأمين تنسحب من لجنة الأجور وتحمل نقابة الأطباء المسؤولية

9/9/2023 4:29:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر اتحاد شركات التأمين الانسحاب من لجنة التسعير المشتركة المعنية بدراسة الأجور الطبية والآليات المقترحة لتطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء.
وقال الاتحاد في كتاب موجه إلى وزير الصحة فراس الهواري، إن انسحابه من اللجنة يأتي احتجاجا على عودة نقابة الأطباء للتصعيد عبر كتاب وجهته إلى شركة الحوسبة الصحية الدولية واشتراط تطبيق الصندوق التعاوني ولائحة الأجور الجديدة.
واستغرب الاتحاد إصرار النقابة على تطبيق لائحة أجور غير متوافق عليها وغير رسمية واشتراط تطبيقها مع نظام الصندوق التعاوني في الاتفاقية الموقعة بين النقابة وشركة الحوسبة الصحية.
وأعلن الاتحاد الانسحاب من لجنة التسعير، وتحميل نقابة الأطباء مسؤولية "وضع العراقيل أمام عمل اللجنة قبل بدء اجتماعاتها".









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