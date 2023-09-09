الفايز يعزي بضحايا زلزال المغرب
التاريخ
9/9/2023 4:29:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بعث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رسالة تعزية إلى رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية النعم مياره، عبر من خلالها باسمه وباسم أعضاء مجلس الأعيان عن تعازيه الحارة ومواساته وتضامنه مع أهالي ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدد من المدن المغربية واسفر عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين وتسبب في اضرار مادية كبيرة .
وأكد الفايز في رسالته ، ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه كافة الجهات المعنية في الاردن لتقديم كل عون ومساندة للاشقاء في المغرب والوقوف في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية .
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