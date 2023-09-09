واشنطن توقع على اتفاق بنية تحتية بين دول عربية والهند في“G20”

كانت الولايات المتحدة تعمل بهدوء على المشروع مع الهند والسعودية والإمارات، بهدف ربط دول الشرق الأوسط بالسكك الحديدية، وبالهند عبر خطوط الشحن من موانئ المنطقة تمتد إلى أوروبا.

قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جوناثان فاينر للصحافيين اليوم السبت في نيودلهي في اليوم الأول لقمة مجموعة العشرين في الهند، إن الخطة هي أكثر من مجرد مشروع للبنية التحتية، من دون أن يعطي جدولاً زمنياً لاستكمالها.

وأضاف:“لدينا نهج تجاه الشرق الأوسط كنّا نطبقه منذ اليوم الأول لهذه الإدارة (الرئيس الأميركي جو بايدن)، يركز على خفض اللهيب، وتهدئة الصراعات التي استمرت في بعض الحالات لسنوات عديدة”. واعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي المنطقة بأنها تاريخياً كانت“مصدراً صافياً للاضطرابات وانعدام الأمن”، في كثير من الأحيان.

مواجهة النفوذ الصيني؟

رفض فاينر الفكرة التي تفيد بأن المشروع مرتبط بمواجهة النفوذ الصيني في الأسواق الناشئة. لكن السعودية والإمارات وهما حليفتان للولايات المتحدة، تقتربان أكثر من بكين في مسعى لتعزيز العلاقات مع الاقتصادات سريعة النمو في الشرق.

وقال فاينر إن الممر“يسد فجوة عالمية مدمرة، ويتيح قدراً أكبر من الرخاء والاتصال الأفضل للمناطق الرئيسية في جميع أنحاء العالم”. سيسمح المشروع للبلدان المشاركة بلعب دور رئيسي في“النسيج العالمي للتجارة والاتصالات الرقمية والطاقة”.

وفي الشهر الماضي، قال المُصدّران في“منظمة الدول المصدرة للنفط” (أوبك) إنهما سينضمان إلى مجموعة“بريكس” التي تضم دول الأسواق الناشئة، بعد أن قادت الصين حملة لفتح العضوية في الكتلة، وهو ما دعمته الهند في نهاية المطاف.

سعت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة إلى مواجهة“مبادرة الحزام والطريق” التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ، والتي موّلت مشاريع بنية تحتية بقيمة مئات المليارات من الدولارات في الأسواق الناشئة. كما عززت الصين علاقاتها مع الشرق الأوسط، ما ساعد على تحقيق انفراجة بين السعودية وإيران في وقت سابق من هذا العام.

اقتصاد الشرق