حُددت أحجام الديزل المحمل من الموانئ الروسية في البحر الأسود وبحر البلطيق، بما فيها شحنات من بيلاروسيا، عند 1.874 مليون طن خلال الشهر الجاري، منخفضاً بنسبة 25% تقريباً مقارنة بخطة أغسطس الماضي، بحسب بيانات للقطاع اطلعت بلومبرغ عليها. وتكشف تقديرات بلومبرغ أن هذه الكمية تعادل 466 ألف برميل يومياً، وهو أقل من 600 ألف برميل يومياً في جدول الشهر الماضي.

تمثل هذه الخطة أيضاً أقل خطة روسية لصادرات الديزل منذ مايو الماضي، خلال موسم صيانة مصافي التكرير بالبلاد بفصل الربيع، وفق بيانات تاريخية.

صادرات الديزل

تُبين الخطة التي اطلعت بلومبرغ عليها شحنات الديزل المستلمة فقط في الموانئ عبر خط الأنابيب. يمكن أيضاً إرسال أحجام أقل باستخدام خط السكك الحديدية. قد تتفاوت التدفقات الفعلية، اعتماداً على حالة الطقس وطلب العملاء الأجانب. وقد امتنعت شركة“ترانسنفت”، التي تجمع الجداول الزمنية لعمليات الشحن، عن التعليق على خطة تصدير شهر سبتمبر الجاري.

يأتي هبوط صادرات الديزل في أعقاب تراجع إنتاجية مصافي البلاد إذ تخضع كثير من المحطات لأعمال الصيانة في فصل الخريف. وتقلصت عمليات معالجة الخام الأولي اليومية في روسيا خلال المدة من 24-30 أغسطس الماضي بنحو 240 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب شخص على دراية بالأمر. ويرجح أن تبلغ عمليات الصيانة ذروتها بين النصف الثاني من سبتمبر الحالي والنصف الأول من أكتوبر المقبل.

كما أعادت مصافي التكرير في البلاد توجيه ضخ بعض شحنات الديزل للسوق المحلية بناء على طلب من وزارة الطاقة، إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها لكبح ارتفاع أسعار وقود النقل البري.

بدأت وزارة الطاقة توجه النصيحة للمصافي بكبح الإمدادات الخارجية من الديزل والبنزين وبيع كميات أكبر من الوقود بالسوق الداخلية لتلبية الطلب المحلي. وخلال أغسطس الماضي، هبط إجمالي صادرات البلاد من الوقود لأدنى مستوياته خلال 11 شهراً، نتيجة بدء الصيانة وعمليات إعادة توجيه بعض الشحنات للسوق المحلية.

الشركات المنتجة

بالنسبة للشهر الجاري، أوصت الوزارة كبرى شركات الإنتاج بكبح صادراتها من الديزل من نوع“يورو-5” إلى ما يتجاوز بقليل 1.5 مليون طن. لا تعد التوصية ملزمة من الناحية القانونية وقد تختار الشركات تصدير ديزل أكثر من النوع عالي الجودة إذا كان سعر البيع خارجياً أعلى ربحية من السوق المحلية.

صاغت الوزارة أيضاً مسودة مقترح يسمح فقط لمصافي النفط بتصدير الديزل والبنزين، في تحرك من شأنه مكافحة ما يُطلق عليه تدفقات السوق الرمادية التي يُعتقد أنها سبب ارتفاع الأسعار. في حال اعتماده، فقد يقلص الاقتراح نسبياً صادرات الوقود إذ لن يُسمح للشركات غير المنتجة للوقود التي تشتريه محلياً وتعيد بيعه خارجياً بالاستمرار في هذا النشاط التجاري.

اقتصاد الشرق