السعودية وإيطاليا توقعان اتفاقية استثمارية بمليار ريال

السعودية وإيطاليا توقعان اتفاقية استثمارية بمليار ريال
التاريخ
9/9/2023 4:22:37 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
شهد منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الاستثمار، وشركة GKSD الإيطالية القابضة، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود؛ بهدف تعزيز قطاع الرعاية الصحية.
وقالت وزارة الاستثمار في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقا- إن قيمة الاتفاقية الاستثمارية تُقدر بمليار ريال سعودي.
يذكر أن المنتدى شهد توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصحة والعقارات وإدارة النفايات والتكنولوجيا والتصنيع وغيرها، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، إضافةً إلى تطوير العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
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