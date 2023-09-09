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السعودية وإيطاليا توقعان اتفاقية استثمارية بمليار ريال

9/9/2023 4:22:37 AM
(MENAFN- Al-BoNews) شهد منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة الاستثمار، وشركة GKSD الإيطالية القابضة، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود؛ بهدف تعزيز قطاع الرعاية الصحية.

وقالت وزارة الاستثمار في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقا- إن قيمة الاتفاقية الاستثمارية تُقدر بمليار ريال سعودي.

‎يذكر أن المنتدى شهد توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصحة والعقارات وإدارة النفايات والتكنولوجيا والتصنيع وغيرها، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، إضافةً إلى تطوير العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.

أرقام

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