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17.9 % ارتفاعا في واردات الصين من فول الصويا في 8 شهور

9/9/2023 4:22:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للجمارك في الصين، اليوم السبت، أن الصين استوردت 71.65 مليون طن من فول الصويا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بزيادة 17.9% عن العام الماضي.

وأوضحت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية (ِينخوا) – أنه في شهر أغسطس الماضي وحده وصلت واردات فول الصويا في البلاد إلى 9.36 مليون طن انخفاضا من 9.73 مليون طن في يوليو الماضي، و10.27 مليون طن في يونيو الماضي، ولكنها كانت أكثر من 7.17 مليون طن التي تم استيرادها في نفس الشهر من العام الماضي.

وانخفضت القيمة لكل طن من واردات فول الصويا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 1.5% على أساس سنوي إلى 4288.6 يوان (حوالي 593.99 دولار أمريكي).

واستوردت الصين، أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، إجمالي 91.08 مليون طن من فول الصويا العام الماضي.

أ.ش.أ

MENAFN09092023000202011048ID1107037138

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