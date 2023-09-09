17.9 % ارتفاعا في واردات الصين من فول الصويا في 8 شهور
التاريخ
9/9/2023 4:22:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للجمارك في الصين، اليوم السبت، أن الصين استوردت 71.65 مليون طن من فول الصويا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بزيادة 17.9% عن العام الماضي.
وأوضحت البيانات – وفقا لوكالة الأنباء الصينية (ِينخوا) – أنه في شهر أغسطس الماضي وحده وصلت واردات فول الصويا في البلاد إلى 9.36 مليون طن انخفاضا من 9.73 مليون طن في يوليو الماضي، و10.27 مليون طن في يونيو الماضي، ولكنها كانت أكثر من 7.17 مليون طن التي تم استيرادها في نفس الشهر من العام الماضي.
وانخفضت القيمة لكل طن من واردات فول الصويا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 1.5% على أساس سنوي إلى 4288.6 يوان (حوالي 593.99 دولار أمريكي).
واستوردت الصين، أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، إجمالي 91.08 مليون طن من فول الصويا العام الماضي.
أ.ش.أ
MENAFN09092023000202011048ID1107037138
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