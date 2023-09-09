وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ووفقا للهيئة، ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى أغسطس الماضيين بنسبة 0.5% على أساس سنوي.

أ.ش.أ