0.1% ارتفاعا في مؤشر أسعار المستهلكين بالصين في أغسطس الماضي
التاريخ
9/9/2023 4:22:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم السبت، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.1% في أغسطس الماضي مقارنة بالعام السابق.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
ووفقا للهيئة، ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى أغسطس الماضيين بنسبة 0.5% على أساس سنوي.
أ.ش.أ
MENAFN09092023000202011048ID1107037137
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