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0.1% ارتفاعا في مؤشر أسعار المستهلكين بالصين في أغسطس الماضي

9/9/2023 4:22:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم السبت، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.1% في أغسطس الماضي مقارنة بالعام السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ووفقا للهيئة، ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى أغسطس الماضيين بنسبة 0.5% على أساس سنوي.

أ.ش.أ

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