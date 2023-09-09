3% انخفاضا في مؤشر أسعار المنتجين بالصين في أغسطس الماضي

3% انخفاضا في مؤشر أسعار المنتجين بالصين في أغسطس الماضي
التاريخ
9/9/2023 4:22:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم السبت، انخفاض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 3% على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي.
وتضيّق الانخفاض من الانخفاض المسجل بنسبة 4.4% في يوليو الماضي، ونظيره بنسبة 5.4% المسجل في يونيو الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وأشارت البيانات إلى أنه على أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2% تم تسجيله في يوليو الماضي.
وأوضحت البيانات أن متوسط مؤشر أسعار المنتجين في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 انخفض بنسبة 3.2% على أساس سنوي.
أ.ش.أ
MENAFN09092023000202011048ID1107037136
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