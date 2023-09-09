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3% انخفاضا في مؤشر أسعار المنتجين بالصين في أغسطس الماضي

9/9/2023 4:22:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم السبت، انخفاض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 3% على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي.

وتضيّق الانخفاض من الانخفاض المسجل بنسبة 4.4% في يوليو الماضي، ونظيره بنسبة 5.4% المسجل في يونيو الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأشارت البيانات إلى أنه على أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2% تم تسجيله في يوليو الماضي.

وأوضحت البيانات أن متوسط مؤشر أسعار المنتجين في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 انخفض بنسبة 3.2% على أساس سنوي.

أ.ش.أ

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