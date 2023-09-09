3% انخفاضا في مؤشر أسعار المنتجين بالصين في أغسطس الماضي

وتضيّق الانخفاض من الانخفاض المسجل بنسبة 4.4% في يوليو الماضي، ونظيره بنسبة 5.4% المسجل في يونيو الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأشارت البيانات إلى أنه على أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2% تم تسجيله في يوليو الماضي.

وأوضحت البيانات أن متوسط مؤشر أسعار المنتجين في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 انخفض بنسبة 3.2% على أساس سنوي.

أ.ش.أ