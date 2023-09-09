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استقرار قطاع الخدمات اللوجستية بالصين في أغسطس الماضي

9/9/2023 4:22:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أظهرت بيانات صناعية أصدرها الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، اليوم السبت، أن قطاع الخدمات اللوجستية الصيني شهد أداء ثابتا في شهر أغسطس الماضي، حيث بلغ المؤشر الذي يتتبع أداء سوق الخدمات اللوجستية في الصين 50.3% الشهر الماضي بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن يوليو الماضي.

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.

وقال“خه هوي”، كبير الاقتصاديين في الاتحاد، إن قطاع الخدمات اللوجستية في الصين ظل مستقرا في أغسطس الماضي، مضيفا أنه من المرجح أن يشهد قطاع الخدمات اللوجستية انتعاشا مستداما في المستقبل مع دخول الحوافز السياسية حيز التنفيذ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

أ.ش.أ

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