استقرار قطاع الخدمات اللوجستية بالصين في أغسطس الماضي

استقرار قطاع الخدمات اللوجستية بالصين في أغسطس الماضي
التاريخ
9/9/2023 4:22:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهرت بيانات صناعية أصدرها الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، اليوم السبت، أن قطاع الخدمات اللوجستية الصيني شهد أداء ثابتا في شهر أغسطس الماضي، حيث بلغ المؤشر الذي يتتبع أداء سوق الخدمات اللوجستية في الصين 50.3% الشهر الماضي بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن يوليو الماضي.
وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.
وقال“خه هوي”، كبير الاقتصاديين في الاتحاد، إن قطاع الخدمات اللوجستية في الصين ظل مستقرا في أغسطس الماضي، مضيفا أنه من المرجح أن يشهد قطاع الخدمات اللوجستية انتعاشا مستداما في المستقبل مع دخول الحوافز السياسية حيز التنفيذ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
أ.ش.أ
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