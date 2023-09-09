استقرار قطاع الخدمات اللوجستية بالصين في أغسطس الماضي

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.

وقال“خه هوي”، كبير الاقتصاديين في الاتحاد، إن قطاع الخدمات اللوجستية في الصين ظل مستقرا في أغسطس الماضي، مضيفا أنه من المرجح أن يشهد قطاع الخدمات اللوجستية انتعاشا مستداما في المستقبل مع دخول الحوافز السياسية حيز التنفيذ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

أ.ش.أ