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شركة إيرباص تسلم أكثر من 630 طائرة مجمعة في الصين من طراز“إيه 320” على مدار 15 عاما

9/9/2023 4:22:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews) سلمت شركة إيرباص أكثر من 630 طائرة من طراز“إيه 320” تم تجميعها في خط التجميع النهائي في آسيا في بلدية تيانجين بشمالي الصين على مدار السنوات الـ15 الماضية، وفقا لشركة تصنيع الطائرات الأوروبية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أنه تم افتتاح خط التجميع النهائي هذا في سبتمبر 2008، هو أول خط تجميع نهائي لشركة إيرباص خارج أوروبا.

وفي نوفمبر 2021، كشفت شركة إيرباص عن خططها لتوسيع قدرات خط التجميع النهائي في آسيا في تيانجين لاستيعاب إنتاج الطائرات من طراز“إيه 321′′، استجابة لطلب السوق المتزايد على هذا النوع من الطائرات. وفي مارس 2023، سلمت شركة إيرباص أول طائرة من طزار“إيه 321 نيو” تم تجميعها في خط التجميع النهائي في آسيا في تيانجين إلى شركة جيونياو الصينية للطيران.

وفي أبريل الماضي، توصلت شركة إيرباص إلى اتفاق مع شركائها الصينيين لتعزيز قدرة التجميع النهائي لعائلة طائرات“إيه 320” مع إضافة خط تجميع نهائي ثان في نفس الموقع.

وسيكون لخط التجميع النهائي الثاني القدرة على إنتاج الطائرات من طرازي“إيه 320” و“إيه 321” ومن المتوقع أن يتم تشغيله بحلول نهاية عام 2025. وقالت شركة إيرباص إنه بحلول ذلك الوقت، ستكون لدى الشركة 10 خطوط تجميع نهائية للطائرات من طراز“إيه 320” حول العالم، اثنان منها في بلدية تيانجين.

وبدوره؛ قال ألبرتو جوتيريز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إيرباص، إن الشركة ستواصل الاستثمار في الصين وسيتم تعميق التعاون، مشيرا إلى أن الشركة واثقة من الحفاظ على تفوقها في الصين في المستقبل.

أ.ش.أ

MENAFN09092023000202011048ID1107037134

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