شركة إيرباص تسلم أكثر من 630 طائرة مجمعة في الصين من طراز“إيه 320” على مدار 15 عاما
التاريخ
9/9/2023 4:22:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
سلمت شركة إيرباص أكثر من 630 طائرة من طراز“إيه 320” تم تجميعها في خط التجميع النهائي في آسيا في بلدية تيانجين بشمالي الصين على مدار السنوات الـ15 الماضية، وفقا لشركة تصنيع الطائرات الأوروبية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أنه تم افتتاح خط التجميع النهائي هذا في سبتمبر 2008، هو أول خط تجميع نهائي لشركة إيرباص خارج أوروبا.
وفي نوفمبر 2021، كشفت شركة إيرباص عن خططها لتوسيع قدرات خط التجميع النهائي في آسيا في تيانجين لاستيعاب إنتاج الطائرات من طراز“إيه 321′′، استجابة لطلب السوق المتزايد على هذا النوع من الطائرات. وفي مارس 2023، سلمت شركة إيرباص أول طائرة من طزار“إيه 321 نيو” تم تجميعها في خط التجميع النهائي في آسيا في تيانجين إلى شركة جيونياو الصينية للطيران.
وفي أبريل الماضي، توصلت شركة إيرباص إلى اتفاق مع شركائها الصينيين لتعزيز قدرة التجميع النهائي لعائلة طائرات“إيه 320” مع إضافة خط تجميع نهائي ثان في نفس الموقع.
وسيكون لخط التجميع النهائي الثاني القدرة على إنتاج الطائرات من طرازي“إيه 320” و“إيه 321” ومن المتوقع أن يتم تشغيله بحلول نهاية عام 2025. وقالت شركة إيرباص إنه بحلول ذلك الوقت، ستكون لدى الشركة 10 خطوط تجميع نهائية للطائرات من طراز“إيه 320” حول العالم، اثنان منها في بلدية تيانجين.
وبدوره؛ قال ألبرتو جوتيريز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة إيرباص، إن الشركة ستواصل الاستثمار في الصين وسيتم تعميق التعاون، مشيرا إلى أن الشركة واثقة من الحفاظ على تفوقها في الصين في المستقبل.
أ.ش.أ
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