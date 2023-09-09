قمة العشرين ستشهد توقيع اتفاق مشروع للنقل البحري والسكك الحديد في الشرق الأوسط
التاريخ
9/9/2023 4:22:35 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلن مسؤول أميركي اليوم السبت أنّ قمّة مجموعة العشرين ستشهد توقيع اتّفاق بشأن التنفيذ المُحتمل لمشروع كبير للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد، بهدف ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط بحسب فرانس برس.
ومُتطرّقًا إلى النتائج المتوقّعة من قمّة مجموعة العشرين التي تنطلق السبت في نيودلهي، تحدّث نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر أمام الصحافة عن“اتّفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والسعوديّة والإمارات والاتّحاد الأوروبي وشركاء آخرين في مجموعة العشرين من أجل استكشاف (مشروع) للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد سيتيح تدفّق التجارة والطاقة والبيانات من الهند عبر الشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا”.
أرقام
MENAFN09092023000202011048ID1107037132
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.