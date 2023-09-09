ومُتطرّقًا إلى النتائج المتوقّعة من قمّة مجموعة العشرين التي تنطلق السبت في نيودلهي، تحدّث نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر أمام الصحافة عن“اتّفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والسعوديّة والإمارات والاتّحاد الأوروبي وشركاء آخرين في مجموعة العشرين من أجل استكشاف (مشروع) للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد سيتيح تدفّق التجارة والطاقة والبيانات من الهند عبر الشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا”.

أرقام