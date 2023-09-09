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قمة العشرين ستشهد توقيع اتفاق مشروع للنقل البحري والسكك الحديد في الشرق الأوسط

9/9/2023 4:22:35 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلن مسؤول أميركي اليوم السبت أنّ قمّة مجموعة العشرين ستشهد توقيع اتّفاق بشأن التنفيذ المُحتمل لمشروع كبير للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد، بهدف ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط بحسب فرانس برس.

ومُتطرّقًا إلى النتائج المتوقّعة من قمّة مجموعة العشرين التي تنطلق السبت في نيودلهي، تحدّث نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر أمام الصحافة عن“اتّفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والسعوديّة والإمارات والاتّحاد الأوروبي وشركاء آخرين في مجموعة العشرين من أجل استكشاف (مشروع) للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد سيتيح تدفّق التجارة والطاقة والبيانات من الهند عبر الشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا”.

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