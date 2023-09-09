11.35% ارتفاعا في حجم نقل البضائع بميناء خليج بيبو في الصين خلال 8 شهور
التاريخ
9/9/2023 4:22:35 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تجاوز حجم نقل البضائع في ميناء خليج بيبو بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ في جنوبي الصين 200 مليون طن بزيادة نسبتها 11.35% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وأوضحت مجموعة ميناء خليج بيبو أنه تم التعامل مع أكثر من 5 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما من الحاويات من قبل الميناء خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بزيادة نسبتها 14.98% على أساس سنوي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وبفضل الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة العمل في الميناء، انخفض وقت الانتظار في رصيف ناقلات البضائع السائبة والعامة، وكذلك سفن الحاويات بنسبة 23% و54% على التوالي في الأشهر الثمانية الأولى على أساس سنوي.
ويعد ميناء خليج بيبو في قوانغشي نقطة عبور مهمة في الممر التجاري البري- البحري الدولي الجديد، وهو ممر تجاري ولوجستي تم بناؤه بشكل مشترك من قبل المقاطعات الواقعة في غربي الصيني وأعضاء الآسيان.
أ.ش.أ
MENAFN09092023000202011048ID1107037131
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.