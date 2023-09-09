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11.35% ارتفاعا في حجم نقل البضائع بميناء خليج بيبو في الصين خلال 8 شهور

9/9/2023 4:22:35 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تجاوز حجم نقل البضائع في ميناء خليج بيبو بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ في جنوبي الصين 200 مليون طن بزيادة نسبتها 11.35% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأوضحت مجموعة ميناء خليج بيبو أنه تم التعامل مع أكثر من 5 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما من الحاويات من قبل الميناء خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بزيادة نسبتها 14.98% على أساس سنوي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وبفضل الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة العمل في الميناء، انخفض وقت الانتظار في رصيف ناقلات البضائع السائبة والعامة، وكذلك سفن الحاويات بنسبة 23% و54% على التوالي في الأشهر الثمانية الأولى على أساس سنوي.

ويعد ميناء خليج بيبو في قوانغشي نقطة عبور مهمة في الممر التجاري البري- البحري الدولي الجديد، وهو ممر تجاري ولوجستي تم بناؤه بشكل مشترك من قبل المقاطعات الواقعة في غربي الصيني وأعضاء الآسيان.

أ.ش.أ

MENAFN09092023000202011048ID1107037131

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