وأوضحت مجموعة ميناء خليج بيبو أنه تم التعامل مع أكثر من 5 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما من الحاويات من قبل الميناء خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بزيادة نسبتها 14.98% على أساس سنوي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وبفضل الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة العمل في الميناء، انخفض وقت الانتظار في رصيف ناقلات البضائع السائبة والعامة، وكذلك سفن الحاويات بنسبة 23% و54% على التوالي في الأشهر الثمانية الأولى على أساس سنوي.

ويعد ميناء خليج بيبو في قوانغشي نقطة عبور مهمة في الممر التجاري البري- البحري الدولي الجديد، وهو ممر تجاري ولوجستي تم بناؤه بشكل مشترك من قبل المقاطعات الواقعة في غربي الصيني وأعضاء الآسيان.

أ.ش.أ