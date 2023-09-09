وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر لمتابعة جاهزية المحطة للافتتاح الرئاسي
التاريخ
9/9/2023 4:22:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تفقد كامل الوزير وزير النقل، جاهزية محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة للافتتاح الرئاسي خلال الفترة القادمة .
وذكر بيان وزارة النقل – الصادر اليوم السبت – أن الجولة استهدفت متابعة جاهزية مبني المحطة الرئيسي المقام علي مساحة 31.000 م2 ويتكون من بدروم يستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول – الثاني) وأماكن إدارية بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة ، بالإضافة إلي 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي للمحطة والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، والدورين الأول والثاني للمحطة بما يضماه محلات تجارية ومناطق استثمارية .
وتابع الوزير – خلال جولته – تأثيث المكاتب الإدارية وأماكن خدمة العملاء والاستعلامات، ومخطط حركة سير الركاب بالمحطة سواء من المدخل الرئيسي أو من الأنفاق للوصول إلى صالات التذاكر وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب.
كما تفقد جاهزية نفقي سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج من محور الفريق كمال عامر لربط جراج المحطة بالمحور عبر نفقين للسيارات باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة لربط الشارع بجراج المحطة، وكذا جاهزية أرصفة المحطة المختلفة، حيث يشتمل المبنى عَلِي 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و4 أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي (أسوان/اسكندرية – المناشي – البضائع) ويبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية بالمحطة 22 كم.
واستعرض وزير النقل حركة قطارات السكك الحديدية القادمة من الوجه البحري إلى الوجه القبلي والعكس عبر، وتفقد المبانى الخدمية لهيئة سكك حديد مصر وكذلك جاهزية ورشة صيانة عربات القطارات والتي تشمل 12 سكة بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات والتي تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات، وكذلك جاهزية مباني (محطة الوقود – مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 – موزع 2) – مبنى محطة محولات الكهرباء – غرف أمن – خزانات السولار – خزانات فصل الزيت – خزانات المياه لمكافحة الحريق .
كما استعرض مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالمحطة والتي تشمل إنشاء جراج متعدد الطوابق يسع 1100 سيارة، مطابق للاشتراطات العامة وفصل حركة السيارات الملاكي التي ستتردد على الجراج متعدد الطوابق عن حركة النقل الجماعي لتيسير حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في المنطقة، واستغلال المنطقة أسفل محور 26 يوليو الجديد كمواقف للحافلات يسع 20 أتوبيسًا وكذلك ربط مداخل موقف الحافلات والجراج متعدد الطوابق بالطرق المحيطة بأرض كل من موقف الحافلات والجراج متعدد الطوابق.
وأكد كامل الوزير، أن محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة ذات مستوى عالمي من الخدمات بوصفها محطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وتحتوي على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة حيث ستكون محطة مكيفة الهواء في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi كما ستشمل على نظام حديث للإطفاء والإنذار.
وأضاف أنه روعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر، (السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو)، لافتاً إلى أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية – الخط الثالث للمترو – مونوريل – أتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) لخدمة جمهور الركاب.
يذكر أن الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا ويتيح المشروع منذ بداية تنفيذه توفير فرص عمل بلغت حوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة .
أ.ش.أ
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