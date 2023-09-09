وذكر بيان وزارة النقل – الصادر اليوم السبت – أن الجولة استهدفت متابعة جاهزية مبني المحطة الرئيسي المقام علي مساحة 31.000 م2 ويتكون من بدروم يستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى ‏يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول – الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة ، ‏بالإضافة إلي 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، والدورين الأول والثاني للمحطة بما يضماه ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية .

وتابع الوزير – خلال جولته – تأثيث المكاتب الإدارية وأماكن خدمة العملاء والاستعلامات، ومخطط حركة سير الركاب بالمحطة سواء من المدخل الرئيسي أو من الأنفاق للوصول إلى صالات التذاكر وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب.

كما تفقد جاهزية نفقي سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏لربط جراج المحطة ‏بالمحور عبر نفقين للسيارات ‏باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة، وكذا جاهزية أرصفة المحطة المختلفة، حيث يشتمل المبنى عَلِي 6 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و4 أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى ‏سكك حوش المحطة ‏وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ (أسوان/اسكندرية – المناشي – البضائع) ويبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كم.

واستعرض وزير النقل حركة قطارات السكك الحديدية القادمة من الوجه البحري إلى الوجه القبلي والعكس عبر، وتفقد المبانى الخدمية لهيئة سكك حديد مصر وكذلك جاهزية ورشة صيانة عربات القطارات ‏والتي تشمل 12 سكة ‏ بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات والتي تشمل 6 سكك لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات، وكذلك جاهزية مباني (محطة الوقود – مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 – موزع 2) – مبنى محطة محولات الكهرباء – غرف أمن – خزانات السولار – خزانات فصل الزيت – خزانات المياه لمكافحة الحريق .

كما استعرض مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالمحطة والتي تشمل إنشاء جراج متعدد الطوابق يسع 1100 سيارة، مطابق للاشتراطات العامة وفصل حركة السيارات الملاكي التي ستتردد على الجراج متعدد الطوابق عن حركة النقل الجماعي لتيسير حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في المنطقة، واستغلال المنطقة أسفل محور 26 يوليو الجديد كمواقف للحافلات يسع 20 أتوبيسًا وكذلك ربط مداخل موقف الحافلات والجراج متعدد الطوابق بالطرق المحيطة بأرض كل من موقف الحافلات والجراج متعدد الطوابق.

وأكد كامل الوزير، أن محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة ذات مستوى عالمي من الخدمات بوصفها محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وتحتوي على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏ وكاميرات مراقبة ‏‏حيث ستكون محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.

وأضاف أنه روعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر، (السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو)، لافتاً إلى أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية – الخط الثالث للمترو – مونوريل – أتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) لخدمة جمهور الركاب.

يذكر أن الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا ويتيح المشروع منذ بداية تنفيذه توفير فرص عمل بلغت حوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة .

أ.ش.أ