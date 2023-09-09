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قيمة العلامات التجارية الصينية تتجاوز تريليون دولار للعام الثالث على التوالي

9/9/2023 4:22:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تجاوزت قيمة 100 علامة تجارية صينية رائدة تريليون دولار أمريكي للسنة الثالثة على التوالي هذا العام، وفقا لتقرير“براندز لعام 2023” لأفضل 100 علامة تجارية صينية قيمة الصادر عن شركة أبحاث السوق الدولية“كانتار”.

وذكر التقرير – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية صينية بلغت 1.01 تريليون دولار هذا العام، وجاءت شركة تينسنت في المرتبة الأولى بقيمة علامة تجارية بلغت حوالي 144.11 مليار دولار.

وجاء عملاق الإنترنت“علي بابا”
“قويتشو موتاي” في المرتبة الثانية والثالثة بقيمة علامة تجارية بلغت 90.19 مليار دولار و88.43 مليار دولار على التوالي.

وساهمت العلامات التجارية لقطاعات الكحول والملابس والسيارات، التي يبلغ إجمالي قيمتها 175.89 مليار دولار، بأكبر قدر في القيمة الإجمالية للـ 100 علامة تجارية الصينية، حيث شهد قطاع الملابس ارتفاعا هائلا بنسبة 327% على أساس سنوي في قيمة العلامات التجارية في العام الماضي.

ومن حيث الحسابات، فإن قيمة العلامة التجارية هي القيمة المالية مضروبة في مساهمة العلامة التجارية لكل شركة من بين أفضل 100 شركة في الترتيب

أ.ش.أ

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