قيمة العلامات التجارية الصينية تتجاوز تريليون دولار للعام الثالث على التوالي
التاريخ
9/9/2023 4:22:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تجاوزت قيمة 100 علامة تجارية صينية رائدة تريليون دولار أمريكي للسنة الثالثة على التوالي هذا العام، وفقا لتقرير“براندز لعام 2023” لأفضل 100 علامة تجارية صينية قيمة الصادر عن شركة أبحاث السوق الدولية“كانتار”.
وذكر التقرير – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية صينية بلغت 1.01 تريليون دولار هذا العام، وجاءت شركة تينسنت في المرتبة الأولى بقيمة علامة تجارية بلغت حوالي 144.11 مليار دولار.
وجاء عملاق الإنترنت“علي بابا”
“قويتشو موتاي” في المرتبة الثانية والثالثة بقيمة علامة تجارية بلغت 90.19 مليار دولار و88.43 مليار دولار على التوالي.
وساهمت العلامات التجارية لقطاعات الكحول والملابس والسيارات، التي يبلغ إجمالي قيمتها 175.89 مليار دولار، بأكبر قدر في القيمة الإجمالية للـ 100 علامة تجارية الصينية، حيث شهد قطاع الملابس ارتفاعا هائلا بنسبة 327% على أساس سنوي في قيمة العلامات التجارية في العام الماضي.
ومن حيث الحسابات، فإن قيمة العلامة التجارية هي القيمة المالية مضروبة في مساهمة العلامة التجارية لكل شركة من بين أفضل 100 شركة في الترتيب
أ.ش.أ
MENAFN09092023000202011048ID1107037129
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