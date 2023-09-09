مسؤول بالبنتاغون يوضح حقيقة تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ أتاكمس
التاريخ
9/9/2023 4:19:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لوكالة "سبوتنيك"، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى للجيش "أتاكمس".
وتأتي تلك التصريحات بعد تقارير زعمت أنه من المحتمل إرسال الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى للجيش الأمريكي "أتاكمس" إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح المسؤول: "رغم أنني اطلعت على هذا التقرير، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم تزويد أوكرانيا بنظام أتاكمس أم لا".
ووفقًا للتقارير، من المحتمل أن يتم تضمين نظام أتاكمس في حزمة المساعدة العسكرية الأمريكية القادمة لأوكرانيا، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي وقد تتغير الخطط.
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا،
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