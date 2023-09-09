وتأتي تلك التصريحات بعد تقارير زعمت أنه من المحتمل إرسال الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى للجيش الأمريكي "أتاكمس" إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح المسؤول: "رغم أنني اطلعت على هذا التقرير، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم تزويد أوكرانيا بنظام أتاكمس أم لا".

ووفقًا للتقارير، من المحتمل أن يتم تضمين نظام أتاكمس في حزمة المساعدة العسكرية الأمريكية القادمة لأوكرانيا، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي وقد تتغير الخطط.

وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا،