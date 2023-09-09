رئيس البرازيل: العالم يواجه حالة طوارئ مناخية غير مسبوقة‎

وأكد الرئيس خلال القمة التي تستمر يومين في الهند أن "غياب الالتزام بالبيئة دفعنا إلى حالة طوارئ مناخية غير مسبوقة، وأن الجفاف والفيضانات والعواصف والحرائق باتت أكثر تواترا".

وتنعقد قمة مجموعة العشرين فيما يرجح أن يكون 2023 أكثر السنوات حرا على الإطلاق، إلا أن الفرص ضئيلة بالتوصل إلى اتفاق خلال قمة مجموعة العشرين على تحرك طموح لمكافحة أزمة المناخ، فيما تستمر الانقسامات بين الدول الأعضاء فيها.

وسيؤدي فشل هذه الدول في الاتفاق إلى خفض التوقعات المنتظرة من مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي ينطلق في دبي خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي تموز/يوليو، فشل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين حتى في ذكر الفحم في بيانهم الختامي، ناهيك عن خريطة طريق للتخلي التدريجي عن استخدامه، كما لم يحققوا أي تقدم على صعيد مصادر الطاقة المتجددة.

وتساهم دول مجموعة العشرين في 85 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهي مسؤولة عن النسبة نفسها تقريبا من انبعاثات غازات الدفيئة، ما يجعل التحرك على صعيد هذه المجموعة حيويا.

أ ف ب

