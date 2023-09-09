حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات
التاريخ
9/9/2023 4:19:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
والاثنين، يكون الجو صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
فيما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، لذا يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.
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