الاحتلال يعرقل تنقل المواطنين في الأغوار

الاحتلال يعرقل تنقل المواطنين في الأغوار
التاريخ
9/9/2023 4:19:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حركة تنقل المواطنين عبر حاجزي "تياسير" و"الحمرا" بالأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على الحاجز المذكور، ما أدى إلى إعاقة مرور المواطنين، وحدوث أزمة مركبات في كلا الاتجاهين.
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