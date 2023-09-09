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الاحتلال يعرقل تنقل المواطنين في الأغوار

9/9/2023 4:19:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حركة تنقل المواطنين عبر حاجزي "تياسير" و"الحمرا" بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على الحاجز المذكور، ما أدى إلى إعاقة مرور المواطنين، وحدوث أزمة مركبات في كلا الاتجاهين.

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