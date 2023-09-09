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الجدول الزمنى لتسليم قطع الأراضى السكنية المميزة بمدينة غرب قنا - جريدة البورصة

9/9/2023 4:00:37 AM
(MENAFN- Al-BoNews)

يبدأ جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، غدا الأحد 10 سبتمبر، وحتى يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، فى تسليم قطع الأراضى السكنية المميزة“فيلا – عمارات” بالحى المتميز بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك فى مواعيد محددة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن ذلك يأتى فى إطار خُطة الدولة نحو توفير قطع الأراضى السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين الراغبين فى بناء مسكنهم الخاص، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالحى المتميز المجاورة 2“فيلات” أرقام (1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 31 – 34 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41 – 43 – 44 – 45 – 47 – 48)، يوم الأحد 10/9/2023.

والقطع أرقام (50 – 52 – 53 – 54 – 55 – 57 – 58 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 68 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 79 – 81 – 83 – 88 – 89 – 91 – 92)، يوم الإثنين 11/9/2023.

وأضاف رشاد، أنه سيتم تسليم القطع السكنية” عمارات” بالحى المتميز بالمجاورة 3 أرقام ( 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 37 – 39 – 43 – 49 – 50)، يوم الثلاثاء 12/9/2023.

والقطع أرقام (54 – 56 – 57 – 62 – 64 – 65 – 68 – 70 – 72 – 73 – 75 – 77 – 78 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 92 – 94 – 95 – 96 – 97 – 99 – 100 – 106)، يوم الأربعاء 13/9/2023.

والقطع أرقام (107 – 109 – 110 – 112 – 114 – 115 – 119 – 121 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 130 – 131 – 135 – 137 – 139 – 140 – 142 – 143 – 147 – 149 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 155 – 161)، يوم الخميس 14/9/2023.

وسيتم استكمال تسليم قطع الأراضى بالحى المتميز المجاورة 3 قطع أراضى“عمارات” أرقام (162 – 166 – 171 – 172 – 178 – 179 – 190 – 193 – 195 – 197 – 200 – 201 – 202 – 204 – 206 – 209 – 211 – 213 – 217 – 219 – 220 – 222 – 227 – 229 – 230 – 231 – 235 – 236 – 238 – 240 – 242 – 244 – 246 – 249 – 250)، يوم الأحد 17/9/2023.

والقطع أرقام (251 – 252 – 254 – 256 – 257 – 259 – 260 – 261 – 262 – 263 – 265 – 266 – 268 – 269 – 275 – 276 – 277 – 279 – 283 – 287 – 292 – 296 – 298 – 299 – 301 – 302 – 304 – 205 – 208 – 209 – 318 – 324 – 327 – 329 – 402 – 428 – 429)، يوم الإثنين 18/9/2023.

وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 19/9/2023 : الخميس 21/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

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