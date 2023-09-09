الجدول الزمنى لتسليم قطع الأراضى السكنية المميزة بمدينة غرب قنا - جريدة البورصة
التاريخ
9/9/2023 4:00:37 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
يبدأ جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، غدا الأحد 10 سبتمبر، وحتى يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، فى تسليم قطع الأراضى السكنية المميزة“فيلا – عمارات” بالحى المتميز بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك فى مواعيد محددة.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن ذلك يأتى فى إطار خُطة الدولة نحو توفير قطع الأراضى السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين الراغبين فى بناء مسكنهم الخاص، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.
وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالحى المتميز المجاورة 2“فيلات” أرقام (1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 31 – 34 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41 – 43 – 44 – 45 – 47 – 48)، يوم الأحد 10/9/2023.
والقطع أرقام (50 – 52 – 53 – 54 – 55 – 57 – 58 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 68 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 79 – 81 – 83 – 88 – 89 – 91 – 92)، يوم الإثنين 11/9/2023.
وأضاف رشاد، أنه سيتم تسليم القطع السكنية” عمارات” بالحى المتميز بالمجاورة 3 أرقام ( 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 37 – 39 – 43 – 49 – 50)، يوم الثلاثاء 12/9/2023.
والقطع أرقام (54 – 56 – 57 – 62 – 64 – 65 – 68 – 70 – 72 – 73 – 75 – 77 – 78 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 92 – 94 – 95 – 96 – 97 – 99 – 100 – 106)، يوم الأربعاء 13/9/2023.
والقطع أرقام (107 – 109 – 110 – 112 – 114 – 115 – 119 – 121 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 130 – 131 – 135 – 137 – 139 – 140 – 142 – 143 – 147 – 149 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 155 – 161)، يوم الخميس 14/9/2023.
وسيتم استكمال تسليم قطع الأراضى بالحى المتميز المجاورة 3 قطع أراضى“عمارات” أرقام (162 – 166 – 171 – 172 – 178 – 179 – 190 – 193 – 195 – 197 – 200 – 201 – 202 – 204 – 206 – 209 – 211 – 213 – 217 – 219 – 220 – 222 – 227 – 229 – 230 – 231 – 235 – 236 – 238 – 240 – 242 – 244 – 246 – 249 – 250)، يوم الأحد 17/9/2023.
والقطع أرقام (251 – 252 – 254 – 256 – 257 – 259 – 260 – 261 – 262 – 263 – 265 – 266 – 268 – 269 – 275 – 276 – 277 – 279 – 283 – 287 – 292 – 296 – 298 – 299 – 301 – 302 – 304 – 205 – 208 – 209 – 318 – 324 – 327 – 329 – 402 – 428 – 429)، يوم الإثنين 18/9/2023.
وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 19/9/2023 : الخميس 21/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
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