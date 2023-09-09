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عرض شبه عسكري في كوريا الشمالية بمناسبة ذكرى تأسيسها

9/9/2023 3:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عرضا للمجموعات شبه العسكرية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس البلاد اليوم (السبت)، وأجرى اتصالات دبلوماسية تعهد فيها بتعميق العلاقات مع الصين وروسيا، بحسب ((رويترز)).
وذكرت ونقلت ((رويترز)) عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن العرض أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في العاصمة بيونغ يانغ وأن كيم أجرى محادثات مع وفد صيني زائر.
وبعث الرئيس الصيني شي جينبينغ برسالة عبّر فيها عن استعداده لتعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون على مستوى فرق العمل. كما بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة إلى كيم قال فيها إن البلدين سيعززان العلاقات الثنائية لضمان الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرقي آسيا.
ومن المتوقع أن يسافر كيم إلى روسيا هذا الشهر للقاء بوتين لمناقشة إمداد موسكو بالأسلحة لدعم غزوها لأوكرانيا.


وتعزز كوريا الشمالية جيشها الضخم بالفعل بمجموعات شبه عسكرية وأمنية مختلفة مثل الحرس الأحمر العمالي والفلاحي التابع للجيش.

الشرق الأوسط

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