سقوط لوحة على مذيع وضيفه أثناء لقاء تلفزيوني في السعودية - فيديو
التاريخ
9/9/2023 3:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تعرض مراسل قناة الإخبارية لموقف محرج بسبب الرياح القوية، أثناء إجراء لقاء مع أحد المسؤولين، في الباحة السعودية .
وخلال حديث مراسل الإخبارية مع مدير قسم الغابات الداخلية بمنطقة الباحة، سقطت عليهما اللوحة التعريفية.
وتمكن مراسل الإخبارية من صد اللوحة التي سقطت بسبب قوة الرياح، واستكمل حواره مع مدير قسم الغابات الداخلية.
شفق
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