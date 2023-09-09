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سقوط لوحة على مذيع وضيفه أثناء لقاء تلفزيوني في السعودية - فيديو

9/9/2023 3:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض مراسل قناة الإخبارية لموقف محرج بسبب الرياح القوية، أثناء إجراء لقاء مع أحد المسؤولين، في الباحة السعودية .
وخلال حديث مراسل الإخبارية مع مدير قسم الغابات الداخلية بمنطقة الباحة، سقطت عليهما اللوحة التعريفية.


وتمكن مراسل الإخبارية من صد اللوحة التي سقطت بسبب قوة الرياح، واستكمل حواره مع مدير قسم الغابات الداخلية.

شفق

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