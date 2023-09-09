جريمة بوضح النهار في الكويت سلب واعتداء على الوافدين - فيديو



وأظهر مقطع الفيديو نزول شخص من سيارة في وسط الشارع وقام بالاعتداء على آخر، وسلب متعلقاته.

ووجهت عدة لكمات للشخص المستهدف سرقته من السارق، الذي انضم له شخص آخر كان يقود السيارة.



وقالت مصورة مقطع الفيديو:“هذا الحين على مدار ساعتين، يمشي يصيد الوافدين ويطقهم ويأخذ فلوسهم”.

شفق