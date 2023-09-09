اجتماع مهم لرؤساء أندية المحترفين بضيافة الوحدات اليوم

اجتماع مهم لرؤساء أندية المحترفين بضيافة الوحدات اليوم
التاريخ
9/9/2023 3:08:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - يعقد رؤساء أندية المحترفين عند الساعة السادسة من مساء السبت، اجتماعا في مقر نادي الوحدات لبحث العديد من القضايا التي تهم الأندية وخصوصا المتعلقة بمستحقات الأندية، وعدد من الأمور التي تتعلق بالعلاقة مع الاتحاد.
وتطالب الأندية اتحاد الكرة بضرورة ايجاد راع للدوري وزيادة المخصصات للأندية اضافة للعديد من القضايا.
و يتوقع عدم حضور عدد من رؤساء الأندية للاجتماع، حيث شهد الاجتماع الماضي والذي جرى بضيافة نادي الرمثا غياب عدد من الرؤساء ايضا ومنهم الفيصلي والوحدات.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN09092023000208011052ID1107037036
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.