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اجتماع مهم لرؤساء أندية المحترفين بضيافة الوحدات اليوم

9/9/2023 3:08:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد رؤساء أندية المحترفين عند الساعة السادسة من مساء السبت، اجتماعا في مقر نادي الوحدات لبحث العديد من القضايا التي تهم الأندية وخصوصا المتعلقة بمستحقات الأندية، وعدد من الأمور التي تتعلق بالعلاقة مع الاتحاد.
وتطالب الأندية اتحاد الكرة بضرورة ايجاد راع للدوري وزيادة المخصصات للأندية اضافة للعديد من القضايا.
و يتوقع عدم حضور عدد من رؤساء الأندية للاجتماع، حيث شهد الاجتماع الماضي والذي جرى بضيافة نادي الرمثا غياب عدد من الرؤساء ايضا ومنهم الفيصلي والوحدات.

ملاعب

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