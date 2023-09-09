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ما حقيقة مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا وحظر تعاقدها مع صلاح؟

9/9/2023 3:08:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رد مدير كرة القدم بالرابطة السعودية المحترفة، النيجيري مايكل إيمينالو، الجمعة، على عديد الملفات الساخنة وذلك بعد ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو الصيفي في المملكة.
وعاشت الكرة السعودية في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت أمس الخميس، أعظم ميركاتو في تاريخها حيث تعاقدت الأندية السعودية مع مجموعة من أشهر وألمع نجوم الساحرة المستديرة أمثال الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي نيمار، والجزائري رياض محرز وغيرهم.
وأعرب إيمينالو في تصريحات لشبكة "TalkSport"، عن رضاه التام عن الميركاتو السعودي في الصيف الحالي على الرغم من تأكيده على أنه كان من الممكن، تحقيق أفضل من ذلك.
واعترف إيمينالو، بأن السعودية تستخدم القوة المالية، كعامل جذب للنجوم، مضيفا: "ولكنها ليس كل شيء، هناك الجودة والطموح والإمكانيات والقدرة على التطور، والتي سنصل إليها قريبا".
وبخصوص الأخبار المنتشرة بشأن إمكانية مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا، وصف إيمينالو هذه الأخبار بـ"أحلام اليقظة"، مؤكدا أن السعودية، لم تناقش مثل هذه المواضيع، مع أي جهة كانت، ولم تخطط لهذا الأمر.
كما علق إيمينالو على فشل نادي اتحاد جدة في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بقوله: "صلاح بمثابة الابن بالنسبة لي.. كنت أتمنى أن يأتي إلى الدوري السعودي".


وتابع مدير كرة القدم بالرابطة السعودية المحترفة: "فعلنا كل شيء لإتمام الصفقة.. لكن الأمر كان يتوقف على موافقة الأطراف الثلاثة، وهو ما لم يتحقق بنهاية الميركاتو".


وشدد النيجيري على أن السعودية، لن تغلق الباب أمام أحد في المستقبل، في رد غير مباشر، على الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية منع الأندية السعودية من التفاوض مع صلاح مستقبلا بسبب عدم قيامه بدور كبير للانتقال إلى الاتحاد، في الصيف الحالي.

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