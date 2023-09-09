

وتابع مدير كرة القدم بالرابطة السعودية المحترفة: "فعلنا كل شيء لإتمام الصفقة.. لكن الأمر كان يتوقف على موافقة الأطراف الثلاثة، وهو ما لم يتحقق بنهاية الميركاتو".



وشدد النيجيري على أن السعودية، لن تغلق الباب أمام أحد في المستقبل، في رد غير مباشر، على الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية منع الأندية السعودية من التفاوض مع صلاح مستقبلا بسبب عدم قيامه بدور كبير للانتقال إلى الاتحاد، في الصيف الحالي.

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