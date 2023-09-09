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برشلونة يبدأ عملية بيع عشب ملعبه كامب نو

9/9/2023 3:08:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستضيف برشلونة مبارياته هذا الموسم على ملعب "Olimpic Lluis" وهو ملعب يتسع لـ54 ألف متفرج فقط وسيكون بمثابة المقر المؤقت للنادي في انتظار اكتمال ترميم وتجديد ملعبه التاريخي كامب نو.
وبينما قد يخسر برشلونة جزءا هاما من المداخيل التي يحققها عادة من استضافته للمباريات في "كامب نو" الذي يتسع لنحو 100 ألف مشجع، يحاول النادي تعويض بعض خسائره من خلال بيع كل قطعة أخيرة من الملعب التاريخي للنادي.
وذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن برشلونة بدأ بالفعل بيع عشب ملعب "كامب نو" القديم الذي يتم تحديثه في الوقت الراهن، عبر مجموعة من المتعلقات في متاجره، لكن عشب "كامب نو" هو أساسها.
وتباع قطع من العشب في صناديق يتراوح سعرها بين 20 إلى 50 يورو، بينما يقدم متجر برشلونة عبر الإنترنت مربعات أكبر، بعضها مؤطر، مقابل ما بين 80 يورو و420 يورو.

وتبلغ تكلفة تجديد ملعب "كامب نو"، 1.25 مليار جنيه إسترليني، على أمل أن يتم افتتاح الملعب بمظهر جديد بالكامل لموسم 2025-2026.
وسيشهد ملعب "كامب نو" زيادة سعته من 99 ألف و354 مقعدا إلى 105 آلاف مقعد، بينما ستشمل عملية التجديد أيضا سقفا مائلا مغطى بألواح شمسية، مع القدرة على احتجازه مياه الأمطار للحفاظ على الملعب.
وسيتم أيضا تغيير اسم الملعب رسميا إلى "Spotify Nou Camp" بعد شراكة لرعاية الملعب جمعته بمنصة الموسيقى العالمية "سبوتيفاي".

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