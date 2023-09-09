برشلونة يبدأ عملية بيع عشب ملعبه كامب نو

وتبلغ تكلفة تجديد ملعب "كامب نو"، 1.25 مليار جنيه إسترليني، على أمل أن يتم افتتاح الملعب بمظهر جديد بالكامل لموسم 2025-2026.

وسيشهد ملعب "كامب نو" زيادة سعته من 99 ألف و354 مقعدا إلى 105 آلاف مقعد، بينما ستشمل عملية التجديد أيضا سقفا مائلا مغطى بألواح شمسية، مع القدرة على احتجازه مياه الأمطار للحفاظ على الملعب.

وسيتم أيضا تغيير اسم الملعب رسميا إلى "Spotify Nou Camp" بعد شراكة لرعاية الملعب جمعته بمنصة الموسيقى العالمية "سبوتيفاي".



ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة