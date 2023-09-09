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الخارجية الفلسطينية: الجالية والطلبة في المغرب بخير

9/9/2023 3:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الجالية الفلسطينية والطلبة في المغرب بخير، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن في المملكة المغربية الشقيقة، مخلفا المئات من الضحايا والمصابين.


وقالت الوزارة في بيان، إن دولة فلسطين تقف إلى جانب المغرب في مواجهة هذه المحنة، معربة عن ثقتها بقدرتها على مواجهة آثار هذا الزلزال.


وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، استعداد دولة فلسطين لتقديم كل عون مستطاع لتضميد جراح الشعب المغربي الشقيق.


وفا


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