الخارجية الفلسطينية: الجالية والطلبة في المغرب بخير
التاريخ
9/9/2023 3:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الجالية الفلسطينية والطلبة في المغرب بخير، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن في المملكة المغربية الشقيقة، مخلفا المئات من الضحايا والمصابين.
وقالت الوزارة في بيان، إن دولة فلسطين تقف إلى جانب المغرب في مواجهة هذه المحنة، معربة عن ثقتها بقدرتها على مواجهة آثار هذا الزلزال.
وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، استعداد دولة فلسطين لتقديم كل عون مستطاع لتضميد جراح الشعب المغربي الشقيق.
وفا
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