Saturday, 09 September 2023 12:29 GMT

اعتقال رجل في دلهي عشية قمة العشرين بسبب بلاغ كاذب

9/9/2023 3:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة PTI للأنباء، بأن السلطات في دلهي بالهند قبضت على شاب عمره 21 عاما عشية قمة مجموعة العشرين لإطلاقه تحذيرا كاذبا بخصوص عربة مفخخة متجهة إلى مكان القمة.


وقالت الوكالة: "زعم المتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن العربة المحملة بالأسلحة والمتفجرات كانت متجهة نحو منطقة براغاتي ميدان حيث تعقد قمة مجموعة العشرين. الشرطة أبدت رد فعل سريع وحاسم واتخذت الإجراءات اللازمة وتمكنت من كشف هوية المذنب وألقت القبض عليه لنشره معلومات كاذبة بشكل علني".


وأوضحت الوكالة أن المتهم أرفق صورة للعربة بمنشوره على موقع التواصل الاجتماعي X. ونظرا لخطورة الموضوع، بحثت الشرطة عن العربة وعثرت عليها وتبين أنها لا تشكل أي تهديد.


ويأتي الاعتقال في الوقت الذي تخضع فيه العاصمة الهندية لإجراءات أمنية مشددة مع انعقاد قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين والتي بدأت صباح اليوم السبت.

RT

MENAFN09092023000208011052ID1107037032

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث