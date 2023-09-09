اعتقال رجل في دلهي عشية قمة العشرين بسبب بلاغ كاذب



وقالت الوكالة: "زعم المتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن العربة المحملة بالأسلحة والمتفجرات كانت متجهة نحو منطقة براغاتي ميدان حيث تعقد قمة مجموعة العشرين. الشرطة أبدت رد فعل سريع وحاسم واتخذت الإجراءات اللازمة وتمكنت من كشف هوية المذنب وألقت القبض عليه لنشره معلومات كاذبة بشكل علني".



وأوضحت الوكالة أن المتهم أرفق صورة للعربة بمنشوره على موقع التواصل الاجتماعي X. ونظرا لخطورة الموضوع، بحثت الشرطة عن العربة وعثرت عليها وتبين أنها لا تشكل أي تهديد.



ويأتي الاعتقال في الوقت الذي تخضع فيه العاصمة الهندية لإجراءات أمنية مشددة مع انعقاد قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين والتي بدأت صباح اليوم السبت.

RT