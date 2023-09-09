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أولمبي الأردن وعُمان يتطلعان لحسم الصدارة بالتصفيات الآسيوية

9/9/2023 3:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشهد إستاد الأمير محمد بالزرقاء، السبت، مواجهة مرتقبة وقوية تجمع المنتخب الأردني الأولمبي، وضيفه العُماني ضمن لقاءات المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا لكرة القدم.
ويتصدر منتخب الأردن، المجموعة بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن عُمان، يليهما سوريا وبروناي بلا نقاط.
واستهل منتخب الأردن، مشواره في التصفيات بتحقيق فوز كبير على بروناي (9-0)، فيما اجتاز العُماني، نظيره السوري (2-0).
ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.
وتقام نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر، خلال الفترة من 15 أبريل/نيسان، وحتى 3 مايو/أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبًا.

** حسابات التأهل
تعتبر مواجهة الأردن وعُمان مهمة في تعزيز فرصة التأهل، فالفائز سيقطع خطوة كبيرة نحو نهائيات آسيا.
ويدرك منتخب الأردن، صعوبة منافسه خاصة أن فوزه على بروناي لا يعني شيئًا نظرًا لمحدودية قدرة المنافس
وفي حال فاز الأردن على عُمان فإنه سيكون بحاجة للفوز على سوريا لحسم تأهله كبطل للمجموعة، وفي حال خسارته فإن فرصته ستتضاءل في الذهاب إلى قطر.
في المقابل فإن منتخب عُمان يوقن أن فوزه على الأردن يعني أن تأهله كبطل للمجموعة سيكون بمثابة مسألة وقت خاصة أن مباراته الأخيرة ستكون أمام بروناي.
وستؤجل نتيجة التعادل، صراع الاقتراب من حسم التأهل، وسينتظر المنتخبان نتائج الجولة الأخيرة لمعرفة مصير كل منهما.

** مواجهة حذرة
سيلازم أداء المنتخبان، الحذر في التعامل مع معطيات المباراة، خاصة أن الخسارة قد تبدد حظوظ التأهل.
ويسعى منتخب الأردن للظهور بصورة مختلفة أمام عُمان من خلال الانضباط التكتيكي والتسلح بالتركيز، واستثمار أي فرصة متاحة للتسجيل.
ويمتلك عبدالله أبو زمع، مدرب الأردن، كوكبة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق التفوق على عُمان.
ويتوقع أن يجري أبو زمع بعض التعديلات على تشكيلته في مباراة الغد؛ حيث يتوقع أن يبدأ المباراة بأحمد الجعيدي في حراسة المرمى، ومن أمامه يتواجد هايل الذيابات، ودانيال عفانة، وفيصل أبو شنب، وليث أبو رحال.
وستناط مهمة بناء الهجمات الأردنية بمحمد أبو النادي، ووسيم الريالات، فيما يشغل عارف الحاج ومهند أبو طه، الأطراف ويلعب أمين الشناينة خلف المهاجم رزق بني هاني.
على الجهة المقابلة، فإن منتخب عمان يعد مرشحًا قويًا لتصدر المجموعة؛ حيث تزخر صفوفه بعناصر مميزة.
ويبرز من منتخب عُمان ناصر الرواحي وعاهد المشايخي وعلي البلوشي وملهم السنيدي ومحم الهنائي وعبد المجيد البلوشي، فيما سيغيب عنه مدافعه سعيد السلامي الذي خرج بالبطاقة الحمراء في مباراة سوريا.

ملاعب

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