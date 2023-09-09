بيان من الخارجية للأردنيين بالمغرب



وتهيب الوزارة بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في المغرب، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.



وتدعو الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين في المغرب إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:



- الخط الساخن للسفارة الأردنية في الرباط: (00212648546009)، أو (00212648546009).

- أو من خلال وحدة مركز العمليات على الرقم (00962795497777)، أو البريد الإلكتروني ([email protected] ).

