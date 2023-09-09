إيلون ماسك يخطط لدمج شركات بتقنية الذكاء الاصطناعي



ويدعي التقرير أن مجموعة من البيانات النصية التي تم الحصول عليها من مستخدمي تويتر وصور العالم الحقيقي التي تم التقاطها بواسطة نظام القيادة الذاتية الكاملة من تسلا، تعني أن ماسك يحاول إنشاء روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي، على غرار شات جي بي تي، وروبوتات مادية قادرة على التنقل في العالم الحقيقي.



واستحوذ ماسك على تويتر بقيمة 44 مليار دولار في العام الماضي، والتي اعتبرها الكثيرون صفقة فاشلة بامتياز، ما أكسبه الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأكبر خسارة لثروة شخصية في التاريخ. لكن إيزاكسون يلاحظ أنه في كل هذه الفوضى الغامضة، يوجد في الواقع منجم ذهب لبيانات مستخدمي إكس، التي يمكن أن تكون بمثابة الوقود لتدريب نظام ذكاء اصطناعي قوي.



ويمكن لمجموعة تويتر التي تضم أكثر من تريليون تغريدة، أن تمنح ماسك فرصة القتال ضد مجموعات البيانات الضخمة المملوكة بالفعل من قبل منافسين مثل OpenAI وغوغل.



واعترف ماسك بأنه لم يدرك حقاً قيمة بيانات تويتر بالنسبة للذكاء الاصطناعي إلا بعد الاستحواذ على الموقع.



وقال ماسك "لقد كانت فائدة جانبية، في الواقع، لم أدركها إلا بعد عملية الشراء".



لكن إكس يمثل جانباً واحداً للذكاء الاصطناعي تحت تصرف ماسك، حيث تمتص أنظمة مساعدة السائق شبه المستقلة والقيادة الذاتية الكاملة من تسلا، وملاحظات الوقت، ما يقدر بنحو 160 مليار إطار صور للكاميرا يومياً.



وعلى عكس بيانات تويتر المستندة إلى النصوص، تُظهر الصور الملتقطة من تسلا المركبات تتفاعل مع العالم الحقيقي، ويمكن استخدامها يوماً ما لتشغيل الذكاء الاصطناعي للروبوتات المادية، بحسب موقع ياهو.

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