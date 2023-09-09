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اشتية يستهجن ردود الفعل الدولية على خطاب الرئيس ويصفها بغير المبررة

9/9/2023 3:07:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعرب رئيس الوزراءمحمد اشتية عن استهجانه الشديد لردود الفعل الصادرة عن عواصم عدد من الدول الغربية، إزاء ما ورد في خطاب الرئيس محمود عباس أمام المجلس الثوري قبل أيام؛ من معلومات وثقتها دراسات وأبحاث لأكاديميين إسرائيليين وأميركيين.

ووصف اشتية تلك الردود بأنها متسرعة، وغير مبررة، وتستجيب للوبيات الضغط الصهيونية في تلك العواصم للنيل من الرئيس؛ على خلفية رفضه الاستجابة للضغوطات التي تمارس عليه منذ سنوات، لوقف مساعيه الرامية لتدويل القضية الفلسطينية، وتقديم طلبات عضوية، إلى جميع المنظمات الأممية، وخاصة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفع الجرائم المرتكبة بحق
أبناء شعبنا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا اشتية تلك الدول إلى إدانة سياسات وممارسات المحو، والحرق، والعنصرية، والإبادة الجماعية؛ التي يمارسها من هم اليوم على سدة الحكم في إسرائيل، وأن تبادر تلك الدول لتفعيل إجراءات المقاطعة، وفرض العقوبات على الجناة، بدل توجيه الانتقادات للضحية؛ التي تدافع عن نفسها أمام من يمارسون العنصرية والإبادة الجماعية، ويتنكرون لكل القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

MENAFN09092023000205011050ID1107037028

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