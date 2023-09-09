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إعلام عبري يكشف عن رسالة تحذير أرسلتها إسرائيل إلى حماس

9/9/2023 3:07:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- كشفت قناة "كان" العبرية، عن رسالة تحذير أرسلتها إسرائيل إلى حركة "حماس" .

وبحسب "كان"، فإن "إسرائيل نقلت رسالة تحذيرية لحماس عبر وسطاء بأنه إذا حدثت عمليات إطلاق نار في الضفة أو إطلاق صواريخ خلال الأعياد اليهودية المقبلة، فسيتم الرد بقسوة".

ودفعت المخاوف الأمنية قوات الأمن إلى توجيه تحذيرات لحماس تحثها على عدم القيام بأي محاولة لتنفيذ هجمات أو إطلاق صواريخ.

وقد نقلت إسرائيل الرسالة عبر الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الجهتين.

واشتملت الرسالة على تحذير واضح بأن إسرائيل سترد بقوة شديدة بحال تم تنفيذ إطلاق صواريخ دون أن تستبعد شن عملية عسكرية.

ووفقا للتقرير فإن "الأجهزة الأمنية في إسرائيل تستعد لمواجهة وإحباط عمليات هجومية تقدر بنحو 200 إنذار يوميا".

يذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي، يؤاف غالانت، قد أجرى الخميس الماضي جلسة تقييم أمني، قبيل الأعياد اليهودية.

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