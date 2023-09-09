

وقال إن الاتفاق على تحديد موعد انعقاد المنتدى جاء عقب لقاء بين مجلس إدارة الغرفة مع سفير ماليزيا لدى الأردن محمد نصري بن عبد الرحمن، الذي يرأس أيضا تجمع سفارات دول رابطة (آسيان) بالمملكة.



وأضاف أن تجارة عمان ستستضيف المنتدى بالتعاون مع دول رابطة (آسيان) التي لها سفارات بالمملكة وهي ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وتايلاند وسلطنة بروناي، بهدف تعزيز المبادلات التجارية بين الأردن وهذه البلدان والترويج للفرص الاستثمارية.