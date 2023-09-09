الحاج توفيق: عقد المنتدى الاقتصادي الأردني مع دول (آسيان) العام المقبل
التاريخ
9/9/2023 3:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن المنتدى الاقتصادي الأردني مع بعض بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي لها سفارات دائمة بالمملكة، سيعقد خلال شهر آذار من العام المقبل 2024.
وقال إن الاتفاق على تحديد موعد انعقاد المنتدى جاء عقب لقاء بين مجلس إدارة الغرفة مع سفير ماليزيا لدى الأردن محمد نصري بن عبد الرحمن، الذي يرأس أيضا تجمع سفارات دول رابطة (آسيان) بالمملكة.
وأضاف أن تجارة عمان ستستضيف المنتدى بالتعاون مع دول رابطة (آسيان) التي لها سفارات بالمملكة وهي ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وتايلاند وسلطنة بروناي، بهدف تعزيز المبادلات التجارية بين الأردن وهذه البلدان والترويج للفرص الاستثمارية.
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