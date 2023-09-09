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الأرصاد طقس رطب وشديد الحرارة والعظمى 47

9/9/2023 3:05:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب
خاصة على المناطق الساحلية لنهار اليوم السبت، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 35 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس حارا
إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 32 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 47 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.

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