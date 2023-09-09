الأرصاد طقس رطب وشديد الحرارة والعظمى 47

أما ليلا سيكون الطقس حارا

إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 32 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 47 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.