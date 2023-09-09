كما دعت السفارة في بيان المواطنين الى متابعة القنوات الرسمية والتواصل معها في حال أي طلب أو طارئ على الرقمين التاليين ( 00212611716263) (00212537633550).

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في وقت سابق اليوم مصرع 296 شخصا وإصابة 153 آخرين في حصيلة أولية للزلزال القوي الذي حدد مركزه بإقليم (الحوز) وبلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر. (