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سفارتنا في المغرب تدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر عقب الزلزال

9/9/2023 3:05:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت سفارة دولة الكويت لدى المغرب اليوم السبت المواطنين الكويتيين الموجودين في المملكة إلى اخذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المغربية عقب الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غرب مدينة مراكش.

كما دعت السفارة في بيان المواطنين الى متابعة القنوات الرسمية والتواصل معها في حال أي طلب أو طارئ على الرقمين التاليين ( 00212611716263) (00212537633550).

وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في وقت سابق اليوم مصرع 296 شخصا وإصابة 153 آخرين في حصيلة أولية للزلزال القوي الذي حدد مركزه بإقليم (الحوز) وبلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر. (

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