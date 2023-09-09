محمد بن زايد: نقف إلى جانب المغرب الشقيق في هذه الأوقات الصعبة
التاريخ
9/9/2023 3:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظة الله"، وقوف وتضامن الإمارات إلى جانب المغرب الشقيق
في هذه الأوقات الصعبة.
وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "أعزي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال. لقد تألمنا لهذا الحادث ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة. حفظ الله المغرب من كل شر".
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