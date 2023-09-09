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محمد بن زايد: نقف إلى جانب المغرب الشقيق في هذه الأوقات الصعبة

9/9/2023 3:00:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظة الله"، وقوف وتضامن الإمارات إلى جانب المغرب الشقيق
في هذه الأوقات الصعبة.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "أعزي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال. لقد تألمنا لهذا الحادث ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة. حفظ الله المغرب من كل شر".

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