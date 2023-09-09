حمدان: شبه توافق بخصوص تحديد ساعات عمل القطاعات
التاريخ
9/9/2023 2:29:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان، بهجت حمدان أن هناك عدة لقاءات مع ممثلي قطاعات مختلفة، بخصوص تحديد ساعات العمل في العاصمة عمان.
وقال حمدان في تصريحات متلفزة لفضائية رؤيا ـ السبت، إن جلسة جمعت في وقت سابق تجارا ومنتجي الأثاث والسجاد والكهربائيات والإلكترونيات، ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية ومنتجي المواد المنزلية، للتشاور في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك "شبه توافق" بخصوص تحديد ساعات عمل القطاعات.
استثناءات
وأكد أن هناك استثناءات لعدة قطاعات في تحديد ساعات عملها، نتيجة لارتباطها باحتياجات المواطنين، كقطاع المطاعم، والمحال التجارية الكبيرة "المولات"، ومحال بيع مستلزمات التدخين فضلا عن الصيدليات وغيرها.
وبحسب حمدان، ستلتقي الغرفة أربعة قطاعات تجارية أخرى الأربعاء المقبل، للوصول إلى توافق
ليصار إلى رفع توصية إلى أمانة عمان الكبرى ،تصب في مصلحة القطاع التجاري والخدمي. وشدد على ضرورة التزام التجار وأرباب العمل بتعليمات ساعات العمل، تحسبا من اتخاذ إجراءات بحق المخالفين.
دراسة
واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، من 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة. وأشارت الدراسة، إلى أن 60.2 بالمائة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل، فإن 24.5 بالمائة لا يؤيدون ذلك، فيما امتنع 15.3 بالمائة عن الإجابة.
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