حمدان: شبه توافق بخصوص تحديد ساعات عمل القطاعات

وقال حمدان في تصريحات متلفزة لفضائية رؤيا ـ السبت، إن جلسة جمعت في وقت سابق تجارا ومنتجي الأثاث والسجاد والكهربائيات والإلكترونيات، ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية ومنتجي المواد المنزلية، للتشاور في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك "شبه توافق" بخصوص تحديد ساعات عمل القطاعات.

استثناءات

وأكد أن هناك استثناءات لعدة قطاعات في تحديد ساعات عملها، نتيجة لارتباطها باحتياجات المواطنين، كقطاع المطاعم، والمحال التجارية الكبيرة "المولات"، ومحال بيع مستلزمات التدخين فضلا عن الصيدليات وغيرها.

وبحسب حمدان، ستلتقي الغرفة أربعة قطاعات تجارية أخرى الأربعاء المقبل، للوصول إلى توافق

ليصار إلى رفع توصية إلى أمانة عمان الكبرى ،تصب في مصلحة القطاع التجاري والخدمي. وشدد على ضرورة التزام التجار وأرباب العمل بتعليمات ساعات العمل، تحسبا من اتخاذ إجراءات بحق المخالفين.

دراسة

واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، من 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة. وأشارت الدراسة، إلى أن 60.2 بالمائة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل، فإن 24.5 بالمائة لا يؤيدون ذلك، فيما امتنع 15.3 بالمائة عن الإجابة.