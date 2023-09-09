960 خدمة مؤتمتة لنهاية حزيران

960 خدمة مؤتمتة لنهاية حزيران
التاريخ
9/9/2023 2:29:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بلغ عدد الخدمات الحكومية المؤتمتة لنهاية شهر حزيران من العام الحالي، 960 خدمة، بحسب أرقام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة السبت.
ووفق الأرقام، بلغ عدد المعاملات الإلكترونية على الخدمات المؤتمتة للنصف الأول من العام الحالي خمسة ملايين و585 ألفا و407 معاملات، للمؤسسات والوزارات المختلفة.
وشملت الخدمات: 8 خدمات لإدارة التأمين الصحي، و43 خدمة لإدارة ترخيص السواقين والمركبات، و3 خدمات للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، و49 خدمة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و6 خدمات للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، و94 خدمة لأمانة عمان الكبرى، و26 خدمة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، و28 خدمة لدائرة الأراضي والمساحة، و5 خدمات لوزارة الشباب، و26 خدمة لوزارة العدل.
كما شملت الخدمات 78 خدمة في دائرة الجمارك، و2 خدمة في دائرة الحج والعمرة، و6 خدمات في دائرة العطاءات الحكومية، وخدمة واحدة في دائرة المخابرات العامة، و2 خدمة في دائرة المكتبة الوطنية، و36 خدمة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، و30 خدمة في دائرة قاضي القضاة، و13 خدمة في دائرة مراقبة الشركات، و8 خدمات في وزارة السياحة والآثار، وخدمة واحدة في وزارة المالية/ مديرية التقاعد المدني.
وشملت كذلك، 105 خدمات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، و2 خدمة في صندوق المعونة الوطنية، و12 خدمة في صندوق توفير البريد، وخدمة واحدة في مؤسسة التدريب المهني، و2 خدمة في مؤسسة المواصفات والمقاييس، و3 خدمات في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، و8 خدمات في هيئة النقل البري، و16 خدمة في هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، و13 خدمة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، و6 خدمات في وزارة العمل.
وتضمنت الخدمات أيضا 19 خدمة لوزارة الإدارة المحلية، و131 خدمة لوزارة الاستثمار، و2 خدمة لوزارة البيئة، و7 خدمات لوزارة التربية والتعليم، و29 خدمة لوزارة التنمية الاجتماعية، و3 خدمات لوزارة الثقافة، و33 خدمة لوزارة الداخلية، و63 خدمة لوزارة الزراعة، و40 خدمة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.
MENAFN09092023000151011027ID1107036980
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