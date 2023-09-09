محمد بن راشد يعزي المغرب في ضحايا الزلزال
التاريخ
9/9/2023 2:28:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،بخالص التعازي والمواساة
لمملكة المغرب الشقيقة في ضحايا الزلزال.
وقال سموه عبر حسابه في منصة "إكس": "خالص تعازينا ومواساتنا لإخوتنا في المغرب الشقيق في ضحايا الزلزال .. نسأل الله أن يلهمهم الصبر السلوان وأن يلطف بهم ويديم عليهم السلامة والأمان".
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